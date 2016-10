Bei der anstehenden Präsidentenwahl in den USA sind viele elektronische Systeme mit im Spiel, die zum Teil auch mit dem Internet verbunden sind. Laut Experten bieten sie Angriffsmöglichkeiten für Hacker.

IT-Sicherheitsexperten sehen für die anstehenden US-Präsidentschaftswahlen Risiken vor allem im Zusammenhang mit vernetzten Registrierungsdatenbanken und elektronischen Wählerverzeichnissen. So hatte die US-Bundespolizei FBI bereits mitgeteilt, dass sie Hacker-Angriffe auf Wählerregister in Illinois und Arizona untersuchte. Jüngst hatten auch Vertreter des Department of Homeland Security gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press erklärt, dass es in den letzten Monaten bereits Angriffe auf die Wählerregistrierungssysteme von insgesamt 20 Bundesstaaten gab. Das berichtet Technology Review online in "Wie Hacker die US-Wahlen stören könnten".

Für einen entschlossenen Angreifer gäbe es mehrere denkbare Möglichkeiten, die Wahlen durch Manipulationen der Wählerdatenbanken in wichtigen Bundesstaaten zu stören. Wenn es zum Beispiel gelingen würde, vor dem Wahltag unbemerkt Wählerdaten zu löschen, würden mehr so genannte provisorische Stimmzettel benötigt als erwartet; diese werden an Wähler ausgegeben, bei denen die Prüfung der Wahlberechtigung zunächst nicht möglich ist. Dieser Prozess ist zeitaufwendig, so dass ein solcher Angriff zu langen Warteschlangen führen könnte. Manche Wahlwilligen würden dann vielleicht unverrichteter Dinge wieder gehen.

Offizielle Richtlinien der US-Regierung für den Umgang mit elektronischen Wählerverzeichnissen gibt es nicht. Im Mai veröffentlichte die Election Assistance Commission, das für Tests und Zertifizierungen von Wahlsystemen zuständige Bundesgremium, lediglich eine Checkliste mit Best-Practices zur Sicherung von Registrierungsdaten. Eine explizite Empfehlung, diese Daten vom Internet getrennt zu halten, ist darin nicht zu finden. Nach der US-Verfassung bestimmen letztlich die Bundesstaaten selbst darüber, wie sie Wahlen organisieren.

