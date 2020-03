Internet Archive: Über 20.000 digitalisierte VHS-Kassetten hochgeladen

Eine Organisation namens The Vista Group lädt seit einigen Monaten verstärkt VHS-Videomitschnitte in das Internet Archive archive.org. Wie Vice.com berichtet, hat die Aktivistengruppe in den vergangenen zwei Monaten über 200 Mitschnitte in das Archiv hochgeladen.

Im Bereich "VHS Vault" auf archive.org haben sich inzwischen insgesamt über 20.000 Videos aus diversen Quellen angesammelt, deren Bandbreite von Spielfilmen und Dokumentationen über Konzerte und Musikvideos bis hin zu Werbung und Fernseh-Shows reicht. Die Uploads haben Retro-Charme und lassen den Zuschauer zurück in die 80er und 90er reisen – mit ihrer schlechten Bild-, Farb- und Tonqualität und dem VHS-typischen Flimmern und Rauschen. Fürs Retro-Gefühl trägt auch das "Drumherum" in den Videos bei: Sie enthalten meistens nicht nur Filme und Fernsehserien, sondern auch Werbeblöcke, TV-Ansagen und Zwischensequenzen.

Besonders üppig ist wenig überraschend das Angebot englischsprachiger Aufnahmen, auf Deutsch gibt es nur ein paar Handvoll Uploads. Zwischen vielen skurrilen Fernsehmitschnitten entdeckt man auch einige Schätze: US-Werbung aus den 90ern zum Beispiel, Computer-Animationen von 1997 und alte Folgen von BBC-Serien wie Red Dwarf und Blackadder. Aufnahmen kompletter VHS-Kassetten veröffentlicht The Vista Group auch auf ihrem Youtube-Channel regelmäßig.

Das Internet Archive ist eine digitale Bibliothek, die im Netz kostenlos Filme, Software, Musik, Webseiten und vieles mehr bereitstellt. So kann man dort beispielsweise Tausende im Browser spielen oder über die Wayback Machine alte Internetseiten aufrufen. (acb)