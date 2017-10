(Bild: dpa, Axel Heimken/Illustration)

Bis 1941 erschienene Werke dürfen von US-Bibliotheken vervielfältigt werden, sofern die Werke nicht mehr vermarktet werden. Bislang machte niemand davon Gebrauch. Doch nun stellt das Internet Archive Bücher zum Download bereit.

Das Internet Archive hat 61 Bücher zum Gratis-Download online gestellt, zehntausend weitere Bücher und andere Werke sollen folgen. Sie sind allesamt in den Jahren 1923 bis 1941 in den USA erschienen und verwaist. Das heißt, sie werden derzeit nicht vermarktet und sind nicht zu vernünftigen Preisen erhältlich. Das Copyright ist aber noch nicht abgelaufen. Die neue Online-Bibliothek heißt "The Sonny Bono Memorial Collection".

Der Name ist eine ironische "Würdigung" jenes US-Politikers und Musikers, der in den späten 1990er-Jahren die Ausdehnung des Copyright in den USA initiiert hat. Ohne das als "Sonny Bono Copyright Term Extension Act" bekannte Gesetz wären die nun online gestellten Bücher gemeinfrei.

Das sind sie aber nicht. Allerdings enthält das US-Copyright-Gesetz in Paragraph 108 (h) eine Ausnahmeregelung für verwaiste Werke: In den letzten 20 Jahren ihrer Copyright-Frist dürfen Werke von Bibliotheken und Archiven vervielfältigt, vertrieben, ausgestellt oder aufgeführt werden. Jedes Jahr fällt ein weiterer Jahrgang unter diese Regelung. Das Internet Archive dürfte die erste Einrichtung sein, die von der Ausnahmeregelung in namhaftem Ausmaß Gebrauch macht. (ds)