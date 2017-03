(Bild: dpa, Ian Langsdon/Archiv)

Das chinesische Internetunternehmen Tencent hat sich für rund 1,8 Milliarden US-Dollar beim Elektroauto-Hersteller Tesla eingekauft und hält jetzt 5 Prozent der Anteile.

Das chinesische Internetunternehmen Tencent hat einen 5-Prozent-Anteil am Elektroautohersteller Tesla gekauft. Das geht aus einer Mitteilung hervor, die Tesla am Dienstag der US-Börsenaufsicht vorlegte. Laut CNBC liegt das Investitionsvolumen bei rund 1,8 Milliarden US-Dollar. Damit sei Tencent mit einem Schlag einer der größten Tesla-Aktionäre überhaupt, heißt es weiter.

Tesla-Aktie legt zu

Erst kürzlich hatte Tesla-Chef Elon Musk angekündigt, auf Investorensuche zu gehen. So sollte der Beginn der Fertigung von Teslas Model 3 im Juli gewährleistet werden. Mit dem Modell will sich Tesla vor allem an Käufer von Mittelklassewagen richten. Nachdem die Verluste des Konzerns zuletzt immer geringer wurden, kletterte die Tesla-Aktie seit Jahresbeginn um 26 Prozent.

Für Tencent – vor allem bekannt durch den Messenger-Dienst WeChat – ist der Elektroautomarkt kein ungewohntes Terrain. So hält der Konzern unter anderem Anteile an den Elektroauto-Start-ups Future Mobility und Nio. (msi)