Wie man einige typische IT-Probleme im Unternehmen in den Griff bekommt, zeigen bei den kommenden Internet Security Days konferenzbegleitende Workshops.

Wie kann ich DOM-Based XSS-Schwachstellen in meinen Webanwendungen finden? Wie kann ich verhindern, dass meine Mitarbeiter wertvolle Informationen aus dem Unternehmen schmuggeln und ihm schaden? Und wie kann ich Windows 10 so konfigurieren, dass möglichst wenige Telemetriedaten an Microsoft geschickt werden? Diese und weitere Fragen beantworten sieben 2-stündige Workshops, die im Rahmen der diesjährigen Internet Security Days am 20. und 21. September abgehalten werden.

Wie in den vergangenen Jahren findet die von iX, heise events und eco veranstaltete Security-Konferenz im Phantasialand in Brühl bei Köln statt. Neben einem umfassenden Vortragsprogramm und begleitender Ausstellung von Security-Produkten haben die Teilnehmer in diesem Jahr erstmals die Gelegenheit, ihr Wissen zu einigen speziellen Themen zu vertiefen. Und das sind die Themen der sieben Workshops:

DSGVO-Management - Sicherstellung dauerhafter Datenschutz-Compliance

Windows 10: Nach Hause telefonieren ....oder eine kleine Geschichte vom Verbindungsabbruch

Der Mensch und seine Schwächen? Lassen Sie sich nicht (mehr) manipulieren!

Sicherheit von Windows-Umgebungen

Tests von Webanwendungen: Auf der Jagd nach dem mysteriösen DOM-Based Cross-Site Scripting

"Gamification - neue Ansätze der Mitarbeitersensibilisierung" oder "Security rocks"

Forensic Readiness: Gemeinsam bereit machen für den IT-Ernstfall

Details zu den Inhalten und Referenten sowie die genauen Termine und Uhrzeiten der Workshops finden Interessierte auf der Konferenzwebseite. Tickets können ab sofort im Ticketshop erworben werden. Die Workshops sind ausschließlich für Konferenzbesucher buchbar, das Konferenzticket selbst ist derzeit noch zum Earlybird-Tarif erhältlich. (ur)