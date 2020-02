Internet Security Days 2020: Her mit den Vortragsthemen

Am 17. und 18. September 2020 laden der Verband der Internetwirtschaft eco und heise Events zu den 10. Internet Security Days (ISD) in das Phantasialand bei Köln ein. IT-Sicherheitsexperten, Sicherheitsverantwortliche und Anwenderunternehmen treffen sich, um sich in einem umfangreichen Konferenzprogramm und der Ausstellung über aktuelle Bedrohungen sowie neue Strategien zu informieren und Erfahrungen auszutauschen. Bis zum 15. April 2020 können Interessierte ihre Ideen auf der ISD-Website für einen Vortrag einreichen.

Das Bewusstsein für Gefahren des Cybercrime ist inzwischen in der breiten Maße angekommen. Dennoch verlaufen viele Angriffe weiterhin erfolgreich und mit teilweise drastischen Auswirkungen. Mit der zunehmenden Abhängigkeit von Unternehmen von einer funktionstüchtigen IT steigt auch der Bedarf nach der Umsetzung wirksamen Schutzes. Gleichzeitig hat das Internet längst die Büros und Serverräume verlassen und sich in Produktionsanlagen und Städte ausgebreitet. Nur ein Sicherheitskonzept, das alle Einfallstore im Auge behält, kann langfristig die Sicherheit und damit den Erfolg des Unternehmens garantieren.

An den 10. Internet Security Days (ISD) am 17. und 18. September 2020 erhalten Anwender praxistaugliche Hilfestellungen und die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch zu aktuellen Herausforderungen der IT-Sicherheit.

Mit diesem Call for Papers suchen wir Referenten zu folgenden Schwerpunkten:

Den Hackern auf der Spur

Während in Deutschland in den letzten Jahren in vielen Kriminalitätsbereichen sinkende Fallzahlen zu verzeichnen sind, gehören Cybercrime-Delikte zu einem wachsenden Phänomen. Insbesondere Unternehmen stehen dabei im Fokus von Cyberkriminellen. In diesem Themenschwerpunkt soll betrachtet werden, mit welchen neuen Angriffsmethoden Cyberkriminelle unterwegs sind und mit welchen Mitteln Unternehmen sich und ihre Daten wirklich schützen können.

Während in Deutschland in den letzten Jahren in vielen Kriminalitätsbereichen sinkende Fallzahlen zu verzeichnen sind, gehören Cybercrime-Delikte zu einem wachsenden Phänomen. Insbesondere Unternehmen stehen dabei im Fokus von Cyberkriminellen. In diesem Themenschwerpunkt soll betrachtet werden, mit welchen neuen Angriffsmethoden Cyberkriminelle unterwegs sind und mit welchen Mitteln Unternehmen sich und ihre Daten wirklich schützen können. Die menschliche Firewall

Oftmals als schwächstes Glied in der Kette bezeichnet, ist der Mensch ein wichtiger Faktor einer erfolgreichen Sicherheitsstrategie. In diesem Themenschwerpunkt soll betrachtet werden, wie Angriffe auf die menschliche Firewall aussehen, worin "Erfolgs"-faktoren von Phishing & Co liegen aber auch wie Maßnahmen aussehen, die den Mensch im Fokus haben und diesen bei der Abwehr von Angriffen unterstützen anstatt ihn zu beschuldigen.

Oftmals als schwächstes Glied in der Kette bezeichnet, ist der Mensch ein wichtiger Faktor einer erfolgreichen Sicherheitsstrategie. In diesem Themenschwerpunkt soll betrachtet werden, wie Angriffe auf die menschliche Firewall aussehen, worin "Erfolgs"-faktoren von Phishing & Co liegen aber auch wie Maßnahmen aussehen, die den Mensch im Fokus haben und diesen bei der Abwehr von Angriffen unterstützen anstatt ihn zu beschuldigen. Internet überall – Sicherheit überall

Der Zukunftsvision einer umfassenden Welt nähern wir uns mit großen Schritten. Längst kommunizieren nicht mehr nur Computer über das Internet miteinander, sondern auch Maschinen, Autos, Kühlschränke und Lampen. In diesem Themenschwerpunkt soll betrachtet werden, welche neuen Technik zur Verfügung steht, um die Welt nicht nur bequem, sondern auch sicher zu gestalten.

Der Zukunftsvision einer umfassenden Welt nähern wir uns mit großen Schritten. Längst kommunizieren nicht mehr nur Computer über das Internet miteinander, sondern auch Maschinen, Autos, Kühlschränke und Lampen. In diesem Themenschwerpunkt soll betrachtet werden, welche neuen Technik zur Verfügung steht, um die Welt nicht nur bequem, sondern auch sicher zu gestalten. Best Practices – Anwender berichten

Die Auswahl geeigneter Sicherheitsmaßnahmen stellt IT-Verantwortliche häufig vor große Probleme. In diesem Themenschwerpunkt sollen erprobte Lösungen aus der Praxis vorgestellt werden. Vertreter von Anwenderunternehmen kommen hier zu Wort und teilen ihre Erfahrungen aus konkreten Projekten zur Steigerung der IT-Sicherheit.

Sollten Sie ein Thema für wichtig halten, das hier nicht aufgeführt ist, so kontaktieren Sie uns bitte unter: cfpisd@eco.de.

Der Vortrag sollte 30 Minuten dauern. Gefragt sind: Erfahrungsberichte und Lösungen für konkrete Probleme, keine Verkaufs- oder Werbevorträge oder Produktpräsentationen. Dabei sollen auch die Strategien, Vorteile und Erkenntnisse aus konkreten Projekten ersichtlich werden. Für den Zuhörer sollen sich ein klarer Erkenntnisgewinn und konkrete Umsetzungsmöglichkeiten im eigenen Unternehmen ergeben. Bitte benennen Sie diese bereits in Ihrem Abstract. Nicht gefragt sind: Verkaufs- oder Werbevorträge oder Produktpräsentationen Die Vorstellung von Produkten und Dienstleistungen von Unternehmen ist nur im Rahmen einer ISD-Partnerschaft möglich. (anw)