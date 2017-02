(Bild: heise online / Nico Jurran)

Der deutsche IoT-Plattform-Provider Cumulocity hat auf dem derzeit laufenden Mobile World Congress die strategische Partnerschaft mit der IoT-Einheit des indischen Telekommunikationsunternehmens Reliance bekanntgegeben.

Unlimit, die IoT-Business-Sparte des indischen Telekommunikationsunternehmens Reliance und erste Einheit ihrer Art des Landes, will künftig mit dem deutschen Cloud-Anbieter Cumulocity zusammenarbeiten. Das gab Cumulocity auf dem Mobile World Congress bekannt. Ziel der Zusammenarbeit ist es, gemeinsam Lösungen fürs Internet der Dinge in Indien einzusetzen.

Öffentliche und kommerzielle Dienste in Indien stehen vor der Herausforderung, ihre Produkte und Services für eine extrem hohe Anzahl an Verbrauchern zu sehr niedrigen Kosten bereitzustellen. Comulocity zitiert in seiner Pressemitteilung jüngste Analystenberichte, wonach das Internet der Dinge in Indien innerhalb der nächsten fünf Jahre mit einer Rate von 28 Prozent wachsen wird. Die Zahl der vernetzten Geräte wird nach Erwartungen von Unlimit-CEO Jürgen Hase in Indien bis 2020 auf bis zu drei Milliarden steigen.

Über die IoT-Plattform Cumulocity werden Maschinen, Fahrzeuge, Pumpen, Kompressoren und Geräte jedweder Art miteinander vernetzt und ihre Daten in Echtzeit visualisiert beziehungsweise. analysiert.

Cumulocity entstand 2010 unter dem Dach von Nokia Siemens Networks im Silicon Valley. Zwei Jahre später gründete sich die Cumulocity GmbH aus und bezog ihren Hauptsitz in Düsseldorf. Die IoT-Plattform ist unter anderem bei E.ON, Deutsche Telekom, Nespresso und PayPal Im Einsatz. (nij)