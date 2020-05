Internetballons: Loon und AT&T kooperieren

Die Googleschwester Loon bekommt Verstärkung für ihr Mobilfunk-Internet per Ballon. Mit Hilfe des US-Netzbetreibers AT&T sollen die mobilen Dienste weltweit in Gegenden angeboten werden können, in denen die Internetversorgung zum Beispiel durch Naturkatastrophen beeinträchtigt und ganz unterbrochen ist. Der US-Mobilfunkprovider ermögliche es, schnell und effizient im Katastrophenfall zu reagieren.

Das AT&T-Netz wurde in Loon integriert, erläutert die Google-Schwester, damit auch alle Partnerunternehmen in gut 100 Ländern, mit denen AT&T Roamingkooperationen geschlossen hat. So sei es in den betroffenen Gebieten nicht nötig, im Katastrophenfall erst zeitaufwändig ein Netzwerk aufzubauen.

Über 50 Länder und Regionen

Während Loon dies als Erfolg verbuchen konnte, gibt es aber noch Komplikationen auf politischem Gebiet und beim Aufbau der Infrastruktur am Boden, schreibt das Unternehmen. In den vergangenen Monaten habe Loon aber die behördliche Erlaubnis von diversen afrikanischen Staaten bekommen, ihre Gebiete mit den Internetballons überfliegen zu dürfen. Damit summiere sich die Anzahl der Länder und Regionen mit Überflugerlaubnis auf über 50. In der Karibik baue Loon derzeit die Infrastruktur auf, die in der kommenden Hurrikansaison nötig werden könne.

Die Zusammenarbeit mit AT&T konnte Loon bereits 2014 auf Puerto Rico testen, das seinerzeit vom Hurrikan Maria getroffen wurde. Loon war ursprünglich eine Abteilung des Experimentierlabors Google X, sie wurde im Sommer 2018 eigenständig. Das Unternehmen will Regionen mit schwacher Netzabdeckung besser versorgen. Dafür bilden Stratosphärenballons in 20 Kilometer Höhe ein Netzwerk und übertragen Internet-Daten per Funk über Bodenstationen. Die Ballons sind seit 2013 im Einsatz. (anw)