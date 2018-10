Israelisches Start-up baut faltbares Elektroauto

Um das Problem des Parkplatzmangels in Städten langfristig zu lösen, hat ein israelisches Start-up ein faltbares Elektroauto entwickelt. Der City Transformer hat einen Unterbau, der sich per Knopfdruck ein- und ausfahren lässt. Eingeklappt ist das zweisitzige Fahrzeug nur noch einen Meter breit - und passt problemlos in einen Motorradparkplatz.



Ausgefahren hat es eine Breite von 1,4 Meter und damit dieselben Proportionen wie ein normales Auto. Der City Transformer fährt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 90 Stundenkilometern.



Reines Elektroauto

Die Batterie des Elektroautos lässt sich zu Hause oder an öffentlichen Ladestationen aufladen. Zurzeit schafft es mit einer Batterieladung eine Reichweite von 150 Kilometern. "Wir gehen aber

davon aus, dass es bis zur Massenproduktion bessere und effizientere Batterien geben wird", sagt Udi Meridor, Innovationschef von City Transformer. Bei der Entwicklung hat unter anderem das japanische Unternehmen Yamaha mitgewirkt.





Der finale Prototyp der Autos soll nach Angaben der Hersteller in den nächsten 10 Monaten gelauncht werden. Dann werde auch die offizielle Vorbestell-Kampagne starten. Nach 10 000 Vorbestellungen soll das Auto vom Band rollen, etwa im Jahr 2020, zum Preis von umgerechnet etwa 8785 Euro, so das israelische Unternehmen. Auch Deutschland gehört zu den anvisierten Märkten. Das Fahrzeug wäre in der EU als Vierrad zugelassen. (dpa) / (axv)