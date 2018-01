Die Gestalt des Jaguar XJ hat in den vergangenen knapp 50 Jahren diverse Überarbeitungen erfahren, zuletzt im Jahr 2009. (Bild: Jaguar)

50 Jahre nachdem der erste Jaguar XJ vom Band rollte, soll eine Elektroversion des Oberklasse-Pkw auf den Markt kommen.

Der britische Autohersteller Jaguar plant laut einem Medienbericht, sein Oberklasse-Pkw XJ zu elektrifizieren. Wie das britische Magazin Autocar berichtet, könnte das Elektroauto noch in diesem Jahr vorgestellt werden und im nächsten Jahr auf den Markt kommen.

Das erste Modell des Jaguar XJ war im September 1968 vorgestellt worden. So würde zum Jubiläum 50 Jahre säter eine Elektrovariante auf den Markt kommen. Vor kurzem war bereits bekannt geworden, dass Jaguar ein Elektroauto auf Basis des ebenfalls vor 50 Jahren erschienenen Roadsters E-type noch in diesem Jahr verkaufen will.

(anw)