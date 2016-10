(Bild: Google)

Unter dem Namen Jamboard hat Google ein digitales Whiteboard vorgestellt, das eng mit dem Cloud-Office G Suite verzahnt ist. Nutzer sollen vor Ort oder remote, am System selbst oder per App arbeiten können.

Mit dem Jamboard hat Google ein neues Produkt für sein Office in der Cloud vorgestellt. Es handelt sich um einen digitalen Ersatz für das in Büros beliebte Whiteboard. An dessen Stelle soll ein rollbarer All-in-One-Rechner zum Einsatz kommen, ausgestattet mit einem 55 Zoll großen 4K-Touchscreen, HD-Webcam und Eingabestiften sowie einem digitalen Schwamm. Mit dem Netzwerk verbindet sich das Jamboard drahtlos, beim Meeting sollen Nutzer also bloß ein einziges Kabel einstecken müssen und loslegen können. Mehr Details zum Innenleben liefert Google in der Vorstellung nicht.

Eng mit der G Suite verbunden

Wie bei Googles Office-Umgebung G Suite sollen Anwender auf dem Jamboard kollaborativ arbeiten können, egal wo auf der Welt die Mitarbeiter gerade verweilen. Als Kommunikationsmittel kommt hierfür das hauseigene Hangouts zum Einsatz. Alternativ können Nutzer auf die zugehörigen Apps fürs Smartphone oder Tablet zurückgreifen.

Dokumente und Medien lassen sich direkt aus der G Suite oder Drive hinzufügen. Sie lassen sich mit den integrierten und sich an ein klassisches Whiteboard anlehnenden Werkzeugen wie Notizzetteln oder Markern bearbeiten. Zudem soll die Software Handschriften und Formen erkennen können. Nach getaner Arbeit speichert das System die gesammelten Ideen wie von Docs und Co. gewohnt auf seinen Servern.

Als Preis für das Paket hat Google unter 6000 US-Dollar anvisiert. Noch ist das Jamboard jedoch nicht zu kaufen. Es soll 2017 erscheinen, Interessierte können sich auf einer Webseite registrieren und bei Eignung an einem Early Adopter Program teilnehmen. (fo)