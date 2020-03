Digitaler Yen: Japanische Parlamentarier wollen Digitalwährung umsetzen

Japan will in absehbarer Zeit eine eigene digitale Währung einführen, den "digitalen Yen". Das Projekt wird von Abgeordneten der Liberaldemokratische Partei (LDP), die seit 1955 nahezu durchgängig den Regierungschef stellt, vorangetrieben, berichtet Technology Review in seiner Online-Ausgabe ("Japan will den digitalen Yen").

Die Idee wird vor allem in Reaktion auf China vorangetrieben. Peking plant, soviel ist seit längerem bekannt, eine digitale Variante der Landeswährung Yuan. Deren Start stehe "kurz bevor", heißt es. Sollte alles nach Plan der Chinesen verlaufen, könnten damit beispielsweise Entwicklungsländer erobert werden, denen eine stabile Währung fehlt – und letztlich der US-Dollar als weltweite Leitwährung überholt werden.

Das will man in Japan nicht. "Wir leben in einer stabilen Welt, die durch den Dollar ausgeglichen wird", sagte Akira Amari, ein bekannter Abgeordneter der Liberaldemokratischen Partei, bei einem Treffen, in dem die Eckpunkte des digitalen Yen festgezurrt werden sollten. "Wie sollten wir darauf reagieren, wenn ein solches Fundament zusammenbricht und Chinas Schritt einen Wettstreit um die Währungsvormacht auslöst?"

Japan will nun selbst aktiv werden. Der digitale Yen soll vergleichsweise schnell etabliert werden, aktuell rechnet die Politik mit zwei bis drei Jahren. Kozo Yamamoto, ein weiterer führender LDP-Mann, leitet eine parteiinterne "Forschungsabteilung" für Finanz- und Banksysteme. Er glaubt, dass das "je früher desto besser" geschehen müsse.

Es geht dabei um Kontrolle und Stabilität. China will zur ersten großen Wirtschaftskraft des Planeten werden, die über eine souveräne digitale Währung verfügt. Andere Zentralbanken engagieren sich in ähnlichen Projekten oder haben zumindest ein Interesse angemeldet. Entsprechend könnte nicht nur China den Dollar als Leitwährung angreifen, sondern auch andere Blockchain-Projekte. Daraus könnten sich Attacken auf das globale Finanzsystem ergeben – inklusive einer Destabilisierung von Ländern und Märkten, die derzeit vom Dollar abhängen, befürchten die japanischen Politiker.

