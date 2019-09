Jelbi startet: Berlin bekommt eine Mobilitäts-App

Nach dreimonatiger Testphase geht die Jelbi, die Mobilitätsapp für Berliner, nun in den Regelbetrieb: Sie zeigt an, welche Wege und Möglichkeiten des Transports es in Berlin gibt; also Fahrpläne und Preise des ÖPNVs, aber auch der Bahn und für E-Tretroller. Die Anwendung entstand in Zusammenarbeit der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mit der litauischen IT-Firma Trafi. Die App ist ab sofort für Android und iOS verfügbar.

Insgesamt sind zwölf Partner zum Start von Jelbi dabei. Taxi Berlin soll in den kommenden Wochen folgen, schreibt Trafi in einer Pressemitteilung. Neben den Bussen und Bahnen der BVG können Berliner und Berlin-Besucher Leihfahrräder von Deezer, E-Tretroller von Tier, E-Motoroller von Emmy, Shuttle-Services von Berlkönig und Car-Sharing-Stationen von Miles, DB Flinkster, Mobileeee und Oply suchen – und die gewünschten Dienstleistungen auch gleich über die App bezahlen. Die Testphase lief bereits über den Sommer.

Aus Trafi und BVG wird Jelbi

Mobility as a Service (MaaS) steht für derartige Verbindungen von verschiedenen Mobilitätsdienstleistern. Trafi bietet die technische Infrastruktur, die Plattform ist ein Whitelabel, wird also über die Partner als Jelbi betrieben. Dabei wird die Basistechnik den Bedürfnissen des Kunden angepasst. "Öffentliche Verkehrsmittel praktisch und zugänglich zu machen, ist der Schlüssel, um Fahrer vom Umstieg aus dem eigenen Auto zu bewegen", lobt Chris Snyder, CEO von ViaVan, einem On-Demand-Transportunternehmen, die mit ihrem Ableger Berlkönig vertreten sind.