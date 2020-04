Jetzt erhältlich: Sonderheft c't innovate

Machen neue Algorithmen den Schutz unserer Daten wichtiger denn je? Bereichert der Fortschritt von Quantencomputern unsere Welt? Das Sonderheft c't innovate thematisiert den Technologiefortschritt bei Algorithmen, in der digitalen Medizin, bei alternativen Antriebssystemen, der Passwortsicherheit, der Programmierung von Quantencomputern und den 5G-Netzen. Was all diese Geschichten gemeinsam trägt, ist unsere Faszination für technische Durchbrüche, gepaart mit einer gesunden Skepsis gegenüber ihren gesellschaftlichen Auswirkungen und dem Interesse an ihrem konkreten Nutzen.







Quantencomputing selbst gemacht

Selbst das Thema Quantencomputing brechen wir vom großen Hype auf die konkrete Anwendung hinunter: Was sind die physikalischen Grundlagen, die wichtigsten Hardware-Konzepte? Und wie kann heute schon jeder diese Superrechner online programmieren?

Abschied vom Passwort

Und natürlich werden uns auch die Probleme bei der IT-Sicherheit weiter begleiten – und sich aller Wahrscheinlichkeit nach sogar noch verschärfen. Wir zeigen, wie sich mit der Anwendung FIDO 2 jeder sicher von seinem Passwort-Chaos verabschieden kann, und stellen Projekte von Forschern vor, die am absolut sicheren Internet arbeiten. Sie wollen mit Quantenverschlüsselung das Treiben von Hackern und Cyberspionen völlig unterbinden.

