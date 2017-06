Nachdem die Online-Qualifikation für den Hackerwettbewerb abgeschlossen ist, steht am 5. Juli eine Jobmesse für IT-Security-Talente auf dem Plan.

Bei der Cyber Security Challenge Germany 2017 kämpfen erneut die besten Nachwuchs-Hacker um die Krone in Deutschland und den Einzug ins Europafinale Ende Oktober in Spanien. Das vorrangige Ziel der CSCG ist es, junge IT-Security-Talente zu finden und aktiv zu fördern. Im Rahmen dieses Hackerwettbewerbs findet deshalb am 5. Juli im Areal Böhler in Düsseldorf eine Jobmesse für Nachwuchskräfte in der IT-Sicherheit statt.

Auf der "Recruiting Bühne" präsentieren sich zahlreiche Unternehmen als potenzielle Arbeitgeber. Interessierte Teilnehmer haben hier die Möglichkeit, sich inspirieren zu lassen oder auch direkt mit ihren Wunsch-Arbeitgebern in Kontakt zu treten. Wer noch Unterstützung bei der Bewerbung sucht, dem stehen renommierte Personalexperten zur Seite. Sie helfen bei der Vorbereitung – vom professionellen Foto über aussagekräftige Unterlagen bis zum individuellen Bewerbungscoaching.

Recruiting Forum mit Bühne



Professionelles Vor-Ort-Bewerbungsfoto-Shooting – kostenfrei!

Kostenfreies, individuelles Bewerbungscoaching

Bewerbungsunterlagen-Check

Besuchern der Jobmesse eröffnet sich vor Ort außerdem die Chance, das Challenge-Feeling hautnah selbst zu erleben. In einem eigens für die Messebesucher aufgelegten Wettbewerb "CTF – Capture the Flag“ gibt es attraktive Preise zu gewinnen.

Die Teilnahme an der Jobmesse ist kostenlos, eine Vorab-Registrierung ist jedoch erforderlich.

Jetzt anmelden: CSCG Jobmesse (map)