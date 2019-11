Joyn PLUS+: ProSiebenSat.1 bläst zum Angriff auf Netflix

ProSiebenSat.1 und Discovery bieten nun auch eine kostenpflichtige Variante des Streaming-Dienstes Joyn an. Joyn PLUS+ umfasst mehr Originale, Serien wie "The Walking Dead" und "Grey's Anatomy" sowie über 50 Live-Sender in HD. Die werbebasierte Gratis-Variante von Joyn zeigt TV-Sender lediglich in SD-Qualität. Die Inhalte von Joyn PLUS+ werden laut Mitteilung "weitgehend" ohne Werbung angezeigt.

Zu den auf Joyn PLUS+ verfügbaren Sendern gehören auch die Pay-TV-Kanäle ProSieben FUN, Sat.1 emotions, Kabel Eins Classics, Eurosport 2, Discovery Channel und Animal Planet, teilte der Betreiber mit. Außerdem werden Filme und Serien von maxdome in das Angebot von Joyn PLUS+ integriert.

Netflix-Konkurrent für 7 Euro im Monat

Joyn PLUS+ wird regulär 7 Euro im Monat kosten und ist damit etwas günstiger als die Einsteiger-Variante von Netflix. Joyn PLUS+ kann monatlich gekündigt werden. Das bisher kostenlose Standard-Angebot von Joyn wird neben dem neuen Bezahldienst weiterhin verfügbar bleiben.

Das Joint Venture der TV-Anbieter ProSiebenSat.1 und Discovery bietet eine Mediathek mehrerer Privatsender an, etwa von ProSieben, Sat.1, Sixx und DMAX. Auch die öffentlich-rechtlichen Sender kann man bei Joyn sehen. Mit dem Start von Joyn PLUS+ werden auch die Sender 3sat, ServusTV, Bloomberg und CNBC in das kostenfreie Angebot integriert.

Zwölf Eigenproduktionen

Ab Dezember ist auf Joyn PLUS+ der mehrteilige Thriller "Dignity" über die jahrzehntelangen Verbrechen in der Siedlung Colonia Dignidad in Chile, wo eine deutsche Sekte lebte, zu sehen. Zwölf solcher Eigenformate sind für 2020 vorgesehen, teilte Joyn mit. Teilweise werden die Joyn-Originals aber auch im kostenfreien Basis-Angebot zu sehen sein.

Joyn läuft auf Smartphones und Tablets mit Android- oder iOS- Betriebssystemen. Außerdem kann man Joyn auf Android TV, Fire TV, Apple TV, Chromecast und einigen Samsung-Fernsehern nutzen. (dahe)