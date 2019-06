Joyn: TV-Streaming von ProSiebenSat.1 ist gestartet

ProSiebenSat.1 hat sein kostenfreies TV-Streaming-Angebot gestartet, das sich über Werbung finanziert. Joyn ist eine Kooperation mit Discovery und löst 7TV ab. Auf Joyn kann man insgesamt 55 TV-Sender live im Stream schauen, darunter die Inhalte von ProSiebenSat.1 und Discovery sowie 15 weiterer Content-Partner – dazu gehören auch die öffentlich-rechtlichen Kanäle. Neben diesem Live-Angebot gibt es noch eine Mediathek, in der Inhalte auf Abruf zur Verfügung stehen. Einige Inhalte lassen sich sogar schon vor der TV-Ausstrahlung auf Joyn anschauen.

Joyn ist in der derzeitigen Version völlig kostenfrei nutzbar, einen Account braucht man nicht. Der Service finanziert sich über Werbeeinblendungen. Im Winter soll dann ein kostenpflichtiges Premium-Abo starten, das neben den derzeitigen Inhalten noch Maxdome-Inhalte, Sport über den Eurosport Player und exklusive Eigenproduktionen bietet. Über das Premium-Abo soll man die privaten TV-Sender auch in HD-Qualität statt SD-Auflösung abrufen können. Wie viel die Premium-Variante von Joyn kosten wird, verrät ProSiebenSat.1 derzeit noch nicht.

Eigenproduktionen für Joyn

ProSiebenSat.1 folgt für Joyn dem Netflix-Konzept und produziert eigene Serien, darunter "Technically Single". Außerdem kann man auf Joyn die dritte Staffel „jerks.“ mit Christian Ulmen und Fahri Yardim sehen, die Besuchern der Joyn-Webseite derzeit direkt beim Start angeboten wird.

Joyn ist per App über Smartphones, Tablets und Smart-TVs verfügbar, außerdem gibt es eine Browser-Version für Desktops und Notebooks. Die Joyn-Webseite ist in zwei Reiter unterteilt: Unter "Start" findet man die Mediathek, die nach Kategorien unterteilt wird. Im Reiter "Live-TV" kann man sich per Livestream aktuelle TV-Übertragungen aus einer Senderliste aussuchen. (dahe)