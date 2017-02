Zwei 13- und 14-jährige Jungen hatten offensichtlich genug Teile, Werkzeug und vor allem technisches Verständnis zur Verfügung, um den Wagen ohne Hilfe zusammenzubauen. Auf die Straße hätten sie damit trotzdem nicht gedurft.

Zwei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren sind am Donnerstag mit einem selbstgebauten Wagen inklusive Anhänger durch die Straßen des sauerländischen Kierspe gefahren. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, haben die beiden Jungen einen fünf PS starken Rasenmähermotor in einen Wagen eingebaut und sind damit über die Straßen in der Stadt gefahren.

Die beiden Bastler wurden nach Zeugenhinweisen von einer Streife auf einem Baumarkt-Parkplatz gestoppt. Dort gaben sie an, die Konstruktion ohne Hilfe zusammengeschweißt zu haben – inklusive Brems- und Kuppelpedal. Hinzu kam, dass die Lenkung umgekehrt läuft: Wer nach rechts lenkt, fährt nach links und umgekehrt. Ein Reifen diente den Jungen als Lenkrad. Da der 13-jährige Lenker noch nicht strafmündig ist, muss er keine Konsequenzen befürchten. Das Gefährt musste allerdings nach Hause geschoben werden. (amo)