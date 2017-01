(Bild: ANKAWÜ / Wikipedia / cc-by-sa-3.0)

In Kalifornien ist eine klinische Studie gestartet, bei der Menschen ab 35 zwei Liter Plasma junger Personen injiziert wird. Die Methodik ist wissenschaftlich umstritten.

Kann die Gabe von Blut junger Menschen Alterungsprozesse aufhalten? So verrückt das klingt, zumindest bei Mäusen scheint das manchmal zu funktionieren, berichtet Technology Review in seiner Online-Ausgabe ("Junges Blut als teure Therapie"). Billig ist das nicht: Das Start-up Ambrosia hätte im Rahmen einer aktuell laufenden klinischen Studie in den USA gerne 8000 US-Dollar für 2 Liter Plasma. Jesse Karmazin ist der Unternehmer, der dieses Geschäft ermöglicht. Ihm zufolge sehen die meisten Teilnehmer innerhalb eines Monats "Verbesserungen".

Das Projekt stößt nicht nur auf positives Feedback. So gibt es Wissenschaftler und Ärzte, die die Studie von Karmazin für so schlecht umgesetzt halten, dass sie nahezu keine Chance habe, vernünftige Daten zu den Effekten der Transfusionen zu liefern. Kritik gibt es auch wegen der Tatsache, dass man für die Teilnahme zahlen muss. Potenziell 4,8 Millionen Dollar könnte Ambrosia von den bis zu 600 Probanden erlösen.

Sicher ist schon mal, dass die Idee auf interessanten Forschungsergebnissen basiert – wenn auch umstrittene. Karmazin ist 32 Jahre alt, Princeton-Absolvent und selbst als Wettkampfruderer unterwegs. Ambrosia sei von Untersuchungen an Mäusen inspiriert, bei denen die Venen mehrerer Tiere gekoppelt wurden – in einer Prozedur namens Parabiose.

2014 demonstrierte der Stanford-Neurowissenschaftler Tony Wyss-Coray, dass alte Mäuse ein verbessertes Nervenzellwachstum und ein stabileres Gedächtnis zeigten, nachdem sie zehn Infusionen mit Blut junger Tiere erhielten. Das wiederum inspirierte ihn dazu, eine eigene Firma namens Alkahest im kalifornischen Menlo Park zu gründen. Diese testet nun, ob das Plasma junger Menschen bei der Alzheimer-Behandlung helfen kann.

