KI: Nur noch "kleines Zeitfenster" für Deutschlands Führungsrolle

Deutschland hat nach Ansicht des Mitbegründers und langjährigen Leiters des Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI), Wolfgang Wahlster, "nur noch ein kleines Zeitfenster von zwei bis drei Jahren", um eine weltweit führende Rolle im Bereich Künstlicher Intelligenz einnehmen zu können. Das sagte Wahlster am Dienstag kurz vor Beginn des KI-Expertenrates in Berlin. Wahlster betonte, dass Deutschland zwar Exportweltmeister sei und durch die Digitalisierung einen einzigartigen Zugang zu Maschinendaten habe. Aber nach Ansicht des KI-Experten sei es kaum mehr möglich, den Vorsprung, den China und die USA im Konsumentengeschäft hätten, wieder aufzuholen.

Nach Ansicht von Wahlster müsse es nun darum gehen, bei KI mehr auf Qualität als auf Quantität zu setzen. "Die Masse an Daten – Big Data – zählt nicht mehr allein, das hat sich als falsch herausgestellt", sagte er. Als Beispiel führte Wahlster das Übersetzungs-Tool Google Translate an. Google verfüge zwar über viele Daten, um Translate zu verbessern, trotzdem sei DeepL, das Übersetzungsangebot des gleichnamigen Kölner Unternehmens, besser. DeepL benutzt neuronale Netzwerke, sogenannte Convolutional Networks, für die Übersetzung. Dabei setzt DeepL auf qualitativ hochwertige Daten, beispielsweise von menschlichen Übersetzern aus der EU, was die Übersetzungsqualität gegenüber Google Translate, das auf schiere Datenmasse setzt, erhöhe.

Schaffung zertifizierter KI-Standards

Wahlster ist überzeugt, dass bereits eine "zweite Welle der Digitalisierung" angelaufen sei. Diese komme gerade "wie ein Tsunami" auf uns zu. Digitale Daten müssten zunächst verstanden werden, um sie wertschöpfend einsetzen zu können. Deshalb sei es wichtig, dass Betriebe digitalisiert seien. "Jeder, der jetzt noch nicht digitalisiert hat, kann seinen Betrieb eigentlich schließen."

Es müsse nun geklärt werden, welche KI-Techniken jetzt eingesetzt werden können. Der KI-Experte sieht nichts gewonnen, wenn eine Maschine die andere nicht verstehe. Deshalb müssten überprüfbare zertifizierte Standards geschaffen werden. "Wenn Deutschland das schafft, wäre das ein Knüller", sagte Wahlster.



Wolfgang Wahlster war am Dienstag als "Impulsgeber" zum KI-Expertenrat eingeladen worden. Der KI-Expertenrat ist ein Gremium, das sich interdisziplinär zusammensetzt. Der Rat erörtert aus unternehmerischer Sicht ethische, politische und rechtliche Fragen zur Entwicklung und zum Einsatz Künstlicher Intelligenz. Im KI-Expertenrat sitzen unter anderem Vertreter von Microsoft, der Deutschen Telekom, der Volkswagen AG sowie verschiedenen Verbänden und weiteren Unternehmen, die sich mit dem Einsatz von KI beschäftigen. (mit Material der dpa) / (olb)