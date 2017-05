(Bild: NASA/SOFIA/Lynette Cook)

Astronomen in aller Welt haben ihre Instrumente auf den mysteriösen Stern KIC 8462852 gerichtet: Der ist über Tage hinweg wieder deutlich dunkler geworden und die Forscher sammeln Daten, um damit einer Erklärung der rätselhaften Vorgänge näher zu kommen.

Der mysteriöse Stern KIC 8462852 hat sich in den vergangenen Tagen erneut deutlich verdunkelt und damit Astronomen in aller Welt auf den Plan gerufen. Wie das Science Magazine zusammenfasst, hatte es die ersten Anzeichen der erneuten Verdunkelung Ende April gegeben, aber erst am vergangenen Wochenende stand fest, dass die Helligkeit des Sterns wirklich erkennbar abgenommen hatte. Insgesamt um 3 Prozent sank diese über mehrere Tage, bevor sie dann am gestrigen Montag wieder auf das vorherige Niveau zu steigen schien. Zum ersten Mal wurde diese Verdunkelung quasi in Echtzeit überall auf der Erde beobachtet und die dabei gesammelten Ergebnisse werden nun ausgewertet.

Erste Verdunkelung seit 2013

Die Verdunkelung war außerdem die erste wirklich sichtbare seit 2013, erläuterte der Astronom Jason Wright dem US-Magazin. Auf Twitter wies er außerdem daraufhin, dass die Verdunkelungen in der Vergangenheit quasi in Schüben kamen. Es sei also möglich, dass nun noch mehrere folgen und Astronomen bessere Voraussetzungen haben, die Hintergründe des Phänomens zu klären. Die Entdeckerin des Sterns Tabetha Boyajian – nach der er inoffiziell "Tabbys Star" heißt – wies ebenfalls über Twitter bereits auf den komplexen Verlauf der Verdunkelung hin. Der Auswertungsprozess des Ereignisses habe erst begonnen.

KIC 8462852 sorgt seit Oktober 2015 immer wieder für Aufsehen und heftige Spekulationen. Hintergrund sind die merkwürdigen Helligkeitsschwankungen des rund 1500 Lichtjahre entfernten Sterns. Die sind so stark, dass vor dem Stern vorüberziehende Objekte viel größer sein müssten als Exoplaneten. Weil aber von dem System keine übermäßige Infrarotstrahlung ausging, schien eine proto-planetare Scheibe oder ein etwa durch eine Kollision durcheinandergewirbeltes System als Erklärung auszuscheiden. Als Erklärungsversuch hatte Jason Wright Megastrukturen vorgeschlagen. Außerirdische könnten einen Schwarm davon etwa als riesige Sonnenkollektoren um den Stern gebaut haben. Eine natürliche Erklärung sei aber wahrscheinlicher und für sich selbst spannend, versichern die Wissenschaftler.

Diese ersten Spekulationen wurden durch weitere Merkwürdigkeiten des Sterns nur noch angeheizt. So haben US-Astronomen ermittelt, dass der Stern innerhalb von nur vier Jahren um mehr als drei Prozent dunkler geworden ist. Das stellt natürliche Erklärungsversuche vor weitere Herausforderungen. Ob eine noch langfristigere Verdunkelung tatsächlich nachgewiesen wurde, ist weiterhin unklar. So hatte eine andere Studie ermittelt, dass KIC 8462852 schon seit mehr als 100 Jahren an Helligkeit verliert. Das wurde durch eine Analyse in der Zwischenzeit aber infrage gestellt. (mho)