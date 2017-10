Seit Tagen sorgt eine auf den Namen KRACK getaufte Schwachstelle im Sicherheitsstandard WPA2 für Aufsehen. Das Prinzip der Attacke ist dabei eigentlich ganz einfach, erklärt heise Security.

Der im WLAN eingesetzte Sicherheitsstandard WPA2 galt eigentlich als sehr ausgereift. Es existierte sogar ein formeller Beweis der Sicherheit des Verfahrens. Sicherheitsforscher haben aber trotzdem eine Lücke gefunden und sie KRACK (Key Reinstallation AttaCK) getauft. Mit einem cleveren Trick gelangen sie dabei an die nötigen Schlüssel, um den Datenverkehr mitzulesen, erklärt heise Security in einem Hintergrundartikel. Der greift etwas Hintergrundwissen zu Verschlüsselung und WPA2 auf, um dann die im Prinzip recht simple Attacke zu erläutern. Für die sind nahezu alle Geräte mit WLAN in irgendeiner Form anfällig.

Lesen Sie den ausführlichen Artikel bei heise Security: