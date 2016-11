12 Kalenderblätter zeigen 12 schwarze Seiten, pardon, schwarze Löcher. Mit Beschreibung natürlich, denn man will ja wissen, auf welches galaktische Objekt man einen Monat lang schaut.

Der Kalender zeigt 12 spektakuläre schwarze Löcher, darunter mit 12 Milliarden Sonnenmassen eines der massereichsten im Quasar SDSS J0100+2802 (April). Auch das bislang fernste bekannte schwarzen Loch, das aus einem explodierenden Stern entstand, ist dabei. Wir haben es in der Galaxie NGC 300 gefunden, etwa 6 Millionen Lichtjahre entfernt (März). Einer der Rekordhalter mit der geringsten Masse (weniger als 4 Sonnenmassen) sehen Sie im Mai, das ist der Röntgendoppelstern XTE J1650-500.

Warum die Blätter alle gleich schwarz aussehen? Schwarze Löcher sind nun mal Objekte mit einer so starken Gravitation, dass weder Licht noch Materie sie verlassen können – man sieht sie nicht. Was nicht ganz korrekt ist, denn die Quantentheorie erlaubt das doch, Physiker kennen das als Hawking-Strahlung. Unser Kalender kommt ohne diese Strahlung aus – er ist schwarz und damit Sie die Objekte nicht verwechseln, finden Sie eine kurze Beschreibung an jedem Kalenderblatt.

Die Reaktionen der Leser und Kunden sind kreativ: "Es handelt sich .. um einen genialen Geschenkvorschlag an alle, die nicht wissen, was sie einem Nerd, der sowieso schon alles (was ihn interessiert) hat, zu Weihnachten schenken sollen. In jeder Hinsicht ein Schuss ins Schwarze!" Ein Leser sieht wohl mehr als andere: "Das erste Bild ist wirklich hübsch. Bildkomposition, Tiefenunschärfe, ... , alles recht stimmig. Das zweite gezeigte Bild dagegen ist IMHO schrecklich. Alles völlig verwaschen und das wesentliche ist nicht fokussiert. Alleine der zu hohe Kontrast über dem schwarzen Loch!" Ganz praktisch fragt einer: "Wie seid ihr so dich rangekommen?" (Immerhin ist nicht mal die Akkretionsscheibe sichtbar ..). Den Vorschlag, sich für die 3D-Darstellung der schwarzen Löcher gleich zwei Exemplare zu bestellen, gefällt uns natürlich besonders gut.

Wer sich den Kalender im Labor oder zu Hause aufhängen oder ihn verschenken möchte: Wir bieten ihn nur im heise-Shop an, für 9,90 Euro im A3-Format. Unseres Wissens ist der Schwarze-Loch-Kalender der erste seiner Art auf diesem Planeten. (jr)