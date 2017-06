(Bild: dpa, Maurizio Gambarini)

Der Austritt der Briten aus der EU lässt Start-ups in Deutschland hoffen. Sie wollen von der Unsicherheit im Rennen um Talente und Märkte profitieren. Löst Berlin London als Gründermetropole ab?

Kurz nach der historischen Abstimmung gab sich die deutsche Start-up-Branche betroffen – konnte dem Brexit aber doch etwas Gutes abgewinnen. Den EU-Ausstieg der Briten feiere niemand, so der Bundesverband Deutsche Start-ups im vergangenen Juni. Doch immerhin könnten nun Wachstumsfirmen aus Großbritannien nach Deutschland kommen. London habe sich im Rennen um Europas Start-up-Hauptstadt "selbst disqualifiziert" und werde künftig "wohl nur noch eine untergeordnete Rolle spielen", hieß es selbstbewusst.

Umzugswelle bleibt bisher aus

Seit dem Brexit-Votum am 23. Juni 2016 ist unklar, ob britische Firmen weiter Zugang zum Europäischen Binnenmarkt haben und EU-Ausländer ohne Hürden im Königreich arbeiten können. Genug Anlass für Gründer, besorgt zu sein. Doch ein Jahr nach dem Brexit-Votum verzeichnet die hiesige Start-up-Branche zwar ein höheres Interesse an Deutschland, eine Umzugswelle bleibt aber aus.

Lesen Sie hierzu auch: Brexit: IT-Branche bedauert Austritt der Briten aus der EU



"Wir bekommen mehr Anfragen aus Asien und den USA, die bisher London als klare Nummer Eins in Europa gesehen haben", sagt Stefan Franzke, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung "Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie". Deutschland gelte international als Hort der Stabilität in schwierigen Zeiten, etwa mit US-Präsident Trump. Auch Florian Nöll, Vorsitzender des Bundesverbands Deutsche Startups, zieht eine positive Bilanz. "Das Interesse ausländischer Arbeitskräfte an Berlin ist ungebrochen." Start-ups in Großbritannien mache nicht nur die Unsicherheit bei der Rekrutierung von Talenten zu schaffen. "Sie fragen sich auch, wo sie ihre Produkte künftig anbieten wollen – in Großbritannien oder auf dem gesamten Europäischen Binnenmarkt."

Doch von einer Flucht von Firmen nach Deutschland kann keine Rede sein. Übergesiedelt von Großbritannien nach Berlin seien erst fünf Start-ups, sagt Franzke. Ähnliches berichtet die Wirtschaftsförderung Frankfurt. Zwar steige das Interesse am Standort am Main, doch es gebe keinen messbaren Umzugseffekt. Dabei müht sich die Finanzstadt mit dem Brexit mächtig, nicht nur Londoner Banker, sondern auch junge Finanzfirmen anzuziehen. Auch die Wirtschaftsförderungen Hamburg und München verzeichnen mehr Anfragen, aber keine Standortverlagerungen.

Die schlauesten Köpfe gewinnen

Sebastian Schäfer, Geschäftsführer des Frankfurter Start-up-Zentrums "Tech Quartier", dämpft die Erwartungen. "London ist nach dem Brexit zwar nicht mehr alleine die erste Wahl", sagt er. Jetzt gehe es aber darum, die schlausten Köpfe auch zu gewinnen. "Das wird nicht von heute auf morgen geschehen, sondern einige Jahre dauern." Er berichtet von kaum einer Handvoll konkreten Anfragen aus dem Ausland.

In Berlin hofft man indes weiter auf Brexit-Impulse. In der deutschen Gründermetropole kämen mehr als 40 Prozent der Angestellten in Wachstumsfirmen aus dem Ausland, sagt Verbandsvorsitzender Nöll. Berlin profitiere am meisten vom Brexit. "Es ist die einzige Stadt in Deutschland, wo Ausländer nur mit Englisch zurechtkommen."

Doch im internationalen Vergleich hinkt Deutschland weiter Großbritannien hinterher. Der Beratungsfirma EY zufolge flossen 2016 gut 2,2 Milliarden Euro Investitionen in deutsche Wachstumsfirmen. Das waren zwar etwas mehr als in französische Start-ups, aber britische Gründer verbuchten gut 3,7 Milliarden Euro. Im Städtevergleich liegt Berlin hinter London und Paris.

Nöll zeigt sich trotzdem optimistisch, dass Berlin auch dank Brexit Platz eins erobern kann. Schon 2015 lag die Hauptstadt beim Wagniskapital für Wachstumsfirmen vor London – allerdings auch dank einzelner großer Finanzierungsrunden der Gründerschmiede Rocket Internet. Seither sieht sich Berlin am Drücker.

Zu wenig Gründergeist

Deutschland müsse aber nachlegen, meint Nöll. Es gelte, mehr privates Kapital für Start-ups zu mobilisieren, mehr IT-Fachkräfte an Universitäten auszubilden und sich für die Zuwanderung von Experten einzusetzen. "Wenn Trump gerade die Einwanderung erschwert und den besten Talenten sagt, wir wollen euch nicht, müssen wir aufstehen."

Auch die Deutschen Börse sieht Mängel: Es gebe zu wenig Gründergeist, steuerliche Förderung von Start-ups und Erleichterungen bei Vorschriften, heißt es in einer Studie. Deutschland habe als Gründer-Standort Fortschritte gemacht und großes Potenzial, "hinkt im globalen Vergleich aber in relevanten Punkten den Schwergewichten Großbritannien, Israel und Kalifornien hinterher".

Franzke von Berlin Partner fordert mehr Geduld, bis sich größere Brexit-Effekte einstellen könnten. Immerhin müssten bei Umzügen von Start-ups viele Formalitäten bis hin zum Familiennachzug geregelt werden. "Ein Jahr ist da noch keine lange Zeit." (kbe)