Kanada verbrennt Erdgas für Bitcoins – bis es zu heiß wird

Die Goldgräber-Stimmung rund um Kryptowährungen sorgt für Verwerfungen auf kanadischen Strommärkten. Die dortigen geringen Strompreise locken so viele Unternehmen an, die Bitcoins und andere Kryptowährungen in großem Maßstab schürfen möchten, dass manche Stromanbieter nicht nachkommen. Doch es gibt auch Stromerzeuger, die sich über das Geschäft freuen.

Dazu zählt die Stadt Medicine Hat im Südosten der Provinz Alberta. Medicine Hat hat 63.000 Einwohner und sitzt auf einem Erdgasfeld, das salopp als All Hell for a Basement (Die ganze Hölle als Keller) bekannt ist. Der offizielle Slogan der Stadt lautet "The Gas City". Mit dem Erdgas wird billig Strom produziert, was der Stadt bereits mehrere große Fabriken und riesige Gewächshäuser eingebracht hat.

Neuerdings werden fleißig Bitcoins geschürft: Die Firma Hut 8 Mining hat auf einem 40.000 Quadratmeter großen Areal inzwischen 40 Schiffscontainer mit speziellen Rechensystemen installiert, die den aus Erdgas gewonnenen Strom in Bitcoins und eventuell anderes Kryptogeld verwandeln.

Klimaanlagen vs. Bitcoins

67,2 Megawatt zieht die Anlage rund um die Uhr, was 504 Petahashes pro Sekunde bringt. Der Stromverbrauch kann laut dem kanadischen Rundfunk CBC selbst tagsüber mehr sein, als alle anderen Stromkunden der Stadt, inklusive der Fabriken, ziehen. Hut 8 gab gegenüber heise online an, dass es stets weniger als die Hälfte sei.

In jedem Fall ist es viel. Eine Sommerklausel soll die Stromversorgung sichern: Bei einer Hitzewelle haben sich die Stadtwerke laut CBC das Recht gesichert, Hut8 keinen Strom zu liefern. Stromhungrige Klimaanlagen laufen dann nämlich auf Hochtouren.

Hut 8 macht sich aber keine Sorgen: "Medicine Hat hat genug Kapazität, um sowohl Hut8 als auch die Stadt bei einer Hitzewelle zu versorgen", betonte die Firma, "Ohne Stromausfälle. Im Falle eines technischen Gebrechens würde die Stromzufuhr zu Hut8 reduziert, was bei industriellen Verbrauchern Standard ist."

Den Strompreis für Privathaushalte verkündet der Bürgermeister Medicine Hats gerne: Es wird der Durchschnittspreis aller anderen Stromversorger der Provinz veranschlagt. Dazu kommt dann noch eine "Going Green Surcharge" von 0,0005 Dollar pro Kilowattstunde. Was Hut 8 bezahlt, bleibt jedoch geheim. Nur die Grundstücksmiete von weniger als 7.000 Euro pro Monat ist bekannt. Der Bürgermeister freut sich über den Stromverkauf und 42 Arbeitsplätze.

Zweieinhalb Autostunden nordwestlich – für kanadische Verhältnisse ein Katzensprung – liegt die Stadt Drumheller. Dort betreibt Hut 8 ein zweites Rechenzentrum aus 17 Schiffscontainern. Es zieht 18,7 Megawatt und leistet 127,5 Petahashes pro Sekunde. Die beiden Anlagen zusammen machen Hut 8 nach eigenen Angaben zum größten börsennotierten Schürfer von Kryptogeld weltweit, gemessen am Stromverbrauch. Die Firma glaubt zudem, zu den preisgünstigsten Schürfern überhaupt zu gehören.

Derzeit kein Gelddrucker

Ob das für Gewinne reicht, bleibt abzuwarten. Im zweiten Quartal, als der Standort Medicine Hat noch nicht ausgebaut war, konnte Hut 8 786 Bitcoins schürfen. Mit einem Teil der virtuellen Münzen werden Rechnungen beglichen. Die restlichen Bitcoins landen auf der hohen Kante, obwohl der Nettoquartalsverlust fast fünf Millionen kanadische Dollar (annähernd 3,3 Millionen Euro) erreichte.

Darin enthalten ist ein Wertverlust von 1,8 Millionen Dollar bei den gespeicherten Bitcoins: "Wir sind bezüglich der langfristigen Preisentwicklung der Bitcoins optimistisch", sagte Firmenchef Andrew Kiguel im August, "Wir behalten unsere Bitcoins, nach Bezahlung unserer Kosten." Die Firma spekuliert also auf steigende Bitcoin-Preise.

Wie das mit dem Bitcoin-Schürfen genau funktioniert, ist in Medicine Hat außerhalb des Rechenzentrums nicht so wichtig. "'Schürfen' ist der Branchenbegriff für die Nutzung großer Computeranlagen für das Umherstreifen im Internet auf der Suche nach Usern, die Bitcoins oder andere Kryptowährungen verkaufen oder kaufen möchten", irrte sich die örtliche Tageszeitung im März.