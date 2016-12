Wenn ein Spieler unter einem Headset für virtuelle Realität steckt, haben andere Anwesende wenig davon, denn sie können die künstliche Umgebung nicht sehen – es sei denn, sie können mit Hinweisen helfen.

Mit einem Preis von rund 400 Euro sind Headsets für virtuelle Realität wie Playstation VR noch so teuer, dass selten zwei davon in einem Haushalt zu finden sind. Das macht gemeinsames Spielen schwierig. Anders aber sieht es bei sogenannten asymmetrischen Multiplayer-Spielen wie Keep Talking and Nobody Explodes von Steel Crate Games aus: Bei dem Spiel müssen zwei Personen kooperieren, von denen nur eine das Headset tragen muss. Das berichtet Technology Review online in "Wenn ein VR-Headset für zwei Spieler reicht". "Keep Talking" ist bereits seit letztem Jahr für die Entwicklerversion des Oculus-Rift-Headsets erhältlich – und inzwischen auch für Gear VR, Playstation VR, HTC Vive und seit wenigen Wochen auch für Google Daydream.

Bei dem Spiel sieht der Träger des Headsets eine Bombe, die aus mehreren Modulen besteht. Jedes davon ist ein Rätsel, das sich nur lösen lässt, indem eine andere Person in einem Handbuch nachsieht – doch die kann die Bombe nicht sehen. Der Headset-Träger beschreibt das jeweilige Rätsel und folgt dann den Anweisungen des Mitspielers mit dem Handbuch, um die Bombe zu entschärfen. Wenn das zu lange dauert oder zu viele Fehler passieren, geht die Bombe hoch.

Brian Fetter, einer der Entwickler von Keep Talking, erwartet, dass noch weitere dieser asymmetrischen Multiplayer-Spiele herauskommen werden – das Konzept gab es schon vor Technik für virtuelle Realität. Allerdings sieht Fetter darin nicht die endgültige Antwort auf die isolierende Wirkung von VR. Lieber würde er mehr Headsets in mehr Haushalten sehen. Denn für Fetter liegt die eigentliche Kraft von VR darin, Menschen aus allen Teilen der Welt in denselben Raum zu bringen.

