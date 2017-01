Beim Offline-Einsatz blendet die jüngste iTunes-Version für jedes abgespielte Lied einen Warndialog ein, der auf die fehlen Netzverbindung hinweist – und erst bestätigt werden will, bevor sich das Programm wieder bedienen lässt.

iTunes 12.5.4 reagiert allergisch auf eine fehlende Internetverbindung: Wird die Medien-Software offline gestartet, blendet diese beim Abspielen eines lokalen Musiktitels stets einen Warnhinweis ein, wie Nutzer beklagen. “iTunes konnte keine Verbindung zum iTunes Store herstellen. Das Netzwerk ist nicht verfügbar oder nicht erreichbar”, führt Apple in dem Warnhinweis an, “überprüfe, ob deine Netzwerkverbindung aktiv ist und versuche es erneut”. Der Warndialog muss jeweils mit “Ok” bestätigt werden, bevor sich iTunes wieder bedienen lässt.

Pro Song eine Warnmeldung

Die Warnung erscheint nicht nur einmalig, sondern beim Start jedes neuen Musikstückes: Beim Abspielen einer langen Wiedergabeliste können sich so unzählige Warndialoge sammeln, die es anschließend alle zu bestätigen gilt.

Warum die Warnung erfolgt, bleibt unklar – Apple hat in den vergangenen Jahren erheblich mehr Cloud-seitige Funktionen in die Desktop-Software integriert, darunter zuletzt auch den Streaming-Dienst Apple Music und die iCloud-Musikmediathek. Das spezifische Problem tritt aber erst seit dem jüngsten Update auf Version 12.5.4 auf und dürfte ein Fehler sein.

Wie man das Problem umgeht

Unmittelbare Abhilfe gegen den Warndialog gibt es derzeit nicht. Verschiedene Einstellungen wie etwa das Abschalten des iTunes Stores in den Einschränkungen oder das Deaktivieren der Übermittlung von Details zur Mediathek an Apple (im Reiter “Store”) helfen nicht weiter, merkt Macworld an. Einziger Ausweg bleibt, iTunes mit bestehender Internetverbindung zu starten – dann funktioniert der Medienabspieler später auch offline noch. Muss man das Programm allerdings ohne Netzverbindung öffnen, erscheinen zwangsläufig die Warndialoge.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, einen Downgrade auf iTunes 12.5.3 durchzuführen – darauf sollten aber zumindest Windows-Nutzer verzichten, denn die jüngste iTunes-Version beseitigt zahlreiche Sicherheitslücken. (lbe)