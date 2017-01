(Bild: Stoic Studio)

Entwickler Stoic Studio will den dritten Teil der handgezeichneten Wikinger-Rollenspiel-Reihe wieder über Crowdfunding finanzieren.

Stoic Studio kehrt mit dem dritten Teil der Taktik-Rollenspiel-Reihe The Banner Saga zu Kickstarter zurück. The Banner Saga 3 soll mit einer Kampagne über die Crowdfunding-Plattform finanziert werden. In 41 Tagen will der Entwickler dafür 200.000 US-Dollar einsammeln. Mehr als die Hälfte der über 2000 Unterstützer konnte das Projekt bereits innerhalb des ersten Tages nach dem Launch verbuchen. Wird das Finanzierungsziel überschritten, will Stoic das Spiel über Stretch Goals mit zusätzlichen Inhalten erweitern.

Abschluss der Wikinger-Saga

The Banner Saga 3 soll die Reihe abschließen. Die von der Wikinger-Kultur inspirierte Geschichte führt den Spieler dabei erstmals hinter die Wand der Dunkelheit, wo eine neue Spielwelt auf ihn wartet. Wie schon in den beiden Vorgängern sind die Kämpfe in The Banner Saga 3 rundenbasiert und der Protagonist kann sich eine Party aus rund 40 Charakten zusammenstellen, deren Stärken er im Kampf ausspielt. Teil 3 der Banner-Saga bleibt auch dem Grafik-Stil der Vorgänger treu. Zwischensequenzen werden hier noch von Hand gemalt und animiert.

Die Banner-Saga fing 2012 ebenfalls auf Kickstarter an. Die drei Entwickler Alex Thomas, Arnie Jorgensen und John Watson verließen ihren Arbeitgeber BioWare nach Abschluss der Entwicklungsarbeiten an Star Wars: The Old Republic. Sie gründeten Stoic Studio und entwickelten mit The Banner Saga ihre eigene Idee von einem klassischen Rollenspiel. Das Projekt sollte über eine Kickstarter-Kampagne finanziert werden. Bereits innerhalb eines Tages nach dem Launch am 19. März 2012 war das Spendenziel in Höhe von 100.000 US-Dollar erreicht. Zum Ende der Kampagne hatte The Banner Saga 723.886 US-Dollar von mehr als 20.000 Unterstützern gesammelt. Das fertige Spiel wurde im Januar 2014 veröffentlicht.

Mäßiger Erfolg mit The Banner Saga 2

Beflügelt vom Erfolg des ersten Saga-Teils entwickelte Stoic die Fortsetzung unter Ausschluß der Community und ohne Kickstarter-Unterstützung. Diese Entscheidung betrachtet John Watson rückblickend als Fehler. Wie der Stoic-Mitbegründer im Interview mit gamesindustry.biz vor wenigen Wochen erklärt, seien die finanziellen Mittel bereits nach der Hälfte der Entwicklungszeit knapp geworden. Ohne die Öffentlichkeitswirksamkeit einer Kickstarter-Kampagne wurde der Titel zum Launch im April 2016 zudem von wesentlich weniger Spielern wahrgenommen. Innerhalb der ersten Monate erreichte The Banner Saga 2 über Steam nur rund ein Drittel der Verkaufszahlen des Vorgängers.

Mit The Banner Saga 3 will Stoic die Fehler der Vergangenheit ausbügeln. Der Titel soll über die Kickstarter-Kampagne nicht nur die finanziellen Mittel für die Entwicklung sammeln, sondern auch Publicity bekommen und den Unterstützern Möglichkeiten zur Einflussnahme geben. The Banner Saga erscheint laut Stoic voraussichtlich Ende 2018 für PC und Mac.