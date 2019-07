Kinderpornos, Datenschutz, Maut: EU-Kommission vs. Deutschland

Aus Brüssel rollt auf Deutschland eine potenzielle Klagewelle zu. Die EU-Kommission hat am Donnerstag kurz vor dem Start in die Sommerpause in 17 Fällen rechtliche Schritte gegen die Bundesrepublik eingeleitet. Die eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahren beziehen sich auf die Bereiche Umwelt, Internet, Energie, Binnenmarkt, Justiz und Inneres sowie Verkehr und Steuern. Schlimmstenfalls könnte Deutschland so mehrfach vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) verurteilt werden und Strafzahlungen kassieren, wenn es nicht zeitnah einschlägige Reformen veranlasst.

Richtlinienumsetzung verschleppt

Die Kommission hat die Bundesrepublik sowie Bulgarien, Litauen, Malta, Rumänien, Slowakei und Schweden aufgerufen, die Richtlinie "zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpornografie" von 2011 zeitnah vollständig in nationales Recht umzusetzen. Die Frist dafür beträgt in der Regel eigentlich zwei Jahre.

Die EU-Länder sind mit den komplexen und weitreichenden Vorschriften unter anderem angehalten, alles Notwendige dafür zu tun, dass Webseiten mit Missbrauchsaufnahmen bei ihnen und in Drittländern rasch gelöscht werden. Dafür sind hierzulande Mechanismen vorgesehen. Die Mitgliedsländer müssen ferner das Heranpirschen an Kinder in Online-Foren ("Cybergrooming") unter Strafe stellen. Hier hat die Bundesregierung erst jüngst weitere Verschärfungen auf den Weg gebracht. Das einschlägige Mahnschreiben soll in den kommenden Tagen in einem Register veröffentlicht werden.

Die Kommission wirft Deutschland, Bulgarien und Irland ferner vor, sie nicht über die Fortschritte bei der Einhaltung der EU-Vorschriften über den barrierefreien Zugang zu Webseiten und mobilen Anwendungen informiert zu haben. Im Bereich des digitalen Binnenmarkts soll die Bundesrepublik sowie vier weitere Mitgliedsstaaten zudem ein Mahnschreiben erreichen, da sie es versäumt haben, die Vorschriften über die Notrufnummer 112 hinreichend zu adaptieren.

Ein weiterer blauer Brief geht an Deutschland, da bislang nur zehn der 16 Bundesländer Maßnahmen rund um die EU-Richtlinie zum Datenschutz bei Justiz und Polizei ergriffen haben. Die Richtlinie schützt das Grundrecht der Bürger auf Privatsphäre, wenn personenbezogene Informationen von Strafverfolgungsbehörden verwendet werden. Sie stellt etwa sicher, dass die personenbezogenen Daten von Opfern, Zeugen und Tatverdächtigen ordnungsgemäß geschützt werden und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit Im Kampf versus Kriminalität und Terrorismus erleichtert wird. Gegen Griechenland und Spanien will die Kommission auf diesem Gebiet schon vor den EuGH ziehen, da hier das Verletzungsverfahren bereits fortgeschritten ist.

Die EU-Exekutivinstitution verlangt von Berlin ferner, dem EuGH-Urteil über Klimaanlagen in Kraftfahrzeugen nachzukommen. Im Oktober hatte der Gerichtshof geurteilt, dass Deutschland die Vorgaben für mobile Klimaanlagen nicht angewendet hat. Die Richtlinie verbietet den Einsatz von Kältemitteln für Autos oder Lkw, deren Treibhauspotenzial mehr als das 150-fache des Grenzwertes von CO 2 beträgt. Ferner müssen Anlagen mit fluorierten Treibhausgase ausgemustert werden.

Ein Mahnschreiben erreichte Deutschland nicht zuletzt, weil es die im EU-Recht festgelegten Grundsätze der gerechten und nicht-diskriminierenden Vergütung von Anbietern des europäischen elektronischen Mautdienstes (EETS) nicht erfüllt. EETS-Dienstleister sollen künftig in Deutschland gezahlte Mautgebühren erheben. Die angebotene Vergütung in Höhe von 0,75 Prozent der Einnahmen deckt laut der Kommission aber nicht deren Kosten. (mho)