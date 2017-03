Popcorn aus der Coladose, Fondue aus dem Wasserspender und Pfannkuchen auf dem Rechnergehäuse – eine chinesische Angestellte zeigt derzeit, wie kreatives Mittagessen im Büro geht.

Unter dem Namen „Kleine Ye aus dem Büro“ (办公室小野) veröffentlicht seit Anfang des Jahres eine Chinesin Videos, in denen sie verschiedene Gerichte mit umfunktionierten Büroutensilien kocht. So nutzt sie in ihrem ersten Video ein Bügeleisen und Aluminiumfolie, um Fleischscheiben zuzubereiten. Auf dem chinesischen Twitter-Konkurrenten Weibo hat sie inzwischen über 460.000 Follower. Auf YouTube sind es derzeit erst knapp über 2000.

Auch ihr Rechner ist vor Yes Improvisationen nicht gefeit, wenn sie alle Komponenten ausbaut, um auf einer Seite des Towers Jianbing, einen chinesischen Pfannkuchen, zu backen. Dazu entzündet sie aus Holzteilen eines Dekogartens ein Feuer, das sie mit dem Netzteillüfter noch einmal anheizt. Auch bei der Füllung improvisiert Ye und ersetzt frittierte Cracker durch Chips. Anschließend schraubt sie alle Teile des Rechners wieder zusammen.

In einem anderen Video macht Ye sich frische Nudeln, die sie zu einer Art Nudelkissen zusammenstrickt, wie sie hierzulande insbesondere Studierende aus Instanttütchen kennen. Die weiteren Zutaten besorgt sie sich anschließend in verschiedenen Imbissen. Das Video ist ihr bisher erfolgreichstes und wurde über 18 Millionen Mal auf Weibo angeschaut.

Im neuesten Video improvisiert sie aus zwei Coladosen einen Campingkocher (um wieder einmal selbstgerollte Nudeln zu kochen) und eine Gemüsereibe.

Warum Ye mit ihren kreativen Kochkünsten im Großraumbüro scheinbar keinen Ärger bekommt, ist unklar. In den Kommentaren wird spekuliert, sie könne die Chefin sein oder sich um eine virale Aktion einer Medienagentur handeln. (hch)