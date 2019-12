Klimaschutz ist jetzt verbindlich

Das Bundes-Klimaschutzgesetz ist am heutigen Mittwoch in Kraft getreten, einen Tag nach seiner Verkündung im Bundesgesetzblatt. Damit werden die Klimaschutzziele und die Klimaneutralität 2050 gesetzlich verankert und als Zwischenschritt bis 2030 die Verminderung der Treibhausgasemissionen um 55 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 festgeschrieben, erläutert das Bundesumweltministerium.

Das Klimaschutzgesetz hatte Ende November den Bundesrat passiert, während zu den von der Bundesregierung initiierten steuerlichen Regelungen wie zum Beispiel zur Pendlerpauschale oder zu den Fahrpreisen der Deutschen Bahn der Vermittlungsausschuss angerufen wurde. Inzwischen wurde dafür ein Kompromiss bekannt, der am heutigen Mittwoch verhandelt und dann im Bundestag wie Bundesrat behandelt werden dürfte.

"Erstes Land mit verbindlichem Fahrplan"

Das Klimaschutzgesetz schreibt zum ersten Mal verbindlich vor, wie viel CO 2 jeder Bereich in jedem Jahr ausstoßen darf und legt damit jährliche Minderungspflichten für die Sektoren Energie, Industrie, Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft und Abfall bis zum Jahr 2030 fest. In der Gesamtbilanz darf Deutschland dann nur noch so viele Klimakiller-Stoffe verbreiten, wie sie diese etwa durch Aufforstung oder CO 2 -Speicherung wieder ausgleicht.