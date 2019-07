Klimawandel: Online-Pornos produzieren so viel CO2 wie Rumänien

Video-Streaming ist für einen Prozent des globalen CO 2 -Ausstoßes verantwortlich und allein durch Online-Pornographie wird weltweit so viel Kohlenstoffdioxid freigesetzt wie in Rumänien. Das jedenfalls hat der Think Tank The Shift Project errechnet, der schon im März Zahlen zu den Folgen der Digitalisierung für den Klimawandel vorgelegt hat. Für ihren neuen Bericht "Climate crisis: The unsustainable use of online video" hat sich die französische Organisation das Videostreaming vorgenommen, das für einen Großteil der weltweiten Datenströme verantwortlich ist, und fordert "digitale Enthaltsamkeit".

Onlinevideos befeuern Klimawandel

In ihre Berechnungen zur Gesamtklimabelastung durch Informationstechnologie bezog das Shift Project Endgeräte und die angeschlossenen Infrastrukturen ein. Dem Think Tank zufolge ist Digitaltechnik mittlerweile für 3,7 Prozent der weltweiten Treibhausgas-Emissionen verantwortlich, während auf den zivilen Luftverkehr 2018 lediglich 2 Prozent der Emissionen entfielen. Je nach Szenario könnte der Digital-Anteil an den weltweiten Emissionen bis 2025 auf mehr als 8 Prozent steigen, was höher wäre als der aktuelle Anteil von Autos und Motorrädern. Schon im März hatte das Team erklärt, wichtigster Treiber des steigenden digitalen Energiebedarfs sei die zunehmende Neigung zum Kauf von Geräten mit kurzer Lebensdauer und "die Explosion von Video-Anwendungen".

Den Ergebnissen von Shift Org zufolge entfallen 80 Prozent des weltweiten Datenverkehrs auf Videos und 60 Prozent allein auf On-Demand-Streaming, das die Autoren in vier Bereiche aufteilen: Video-on-Demand wie Netflix und Amazon Prime (34 Prozent), Online-Pornographie wie Pornhub und Youporn (27 Prozent), Videoplattformen wie Youtube (21 Prozent) und andere Dienste wie Facebook oder TikTok (18 Prozent). Allein Netflix & Co. sind demnach für ungefähr so viel CO 2 -Ausstoß verantwortlich wie Belgien, Online-Pornos liegen gleichauf mit Ländern wie Rumänien. Insgesamt liegt Online-Streaming auf dem Niveau von Spanien.

Weil Online-Traffic für mehr als die Hälfte des CO 2 -Fußabdrucks der digitalen Technik verantwortlich ist und Videos für 80 Prozent davon, müsse man hier ansetzen, um den Ressourcenverbrauch einzuschränken. Weil Ressourcen endlich seien, werden Einschränkungen irgendwann zwangsläufig, noch hätten wir aber die Wahl, meint The Shift Project. Automatisch startende Videos ("autoplay") und eingebettete Videos seien mit diesem Ziel nicht vereinbar. Vorstellbar sei etwa die Auslieferung von Videos in geringerer Auflösung, unnötig wiederum seien Auflösungen, die das Auge gar nicht mehr wahrnehmen kann. Nutzer könnten außerdem seltener neue Geräte kaufen.