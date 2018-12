CountryCab: Einschienenbahn für brachliegende Strecken

In vielen Ländern der Erde gibt es zahllose brachliegende Eisenbahnstrecken, die nur darauf warten, erneut in Betrieb genommen zu werden – wären die Fahrzeuge und die Wiederherstellung der notwendigen Infrastruktur nicht so teuer, wie sie es heute noch zumeist sind.

Hier soll das in diesem Jahr mit dem Deutschen Mobilitätspreis ausgezeichnete Projekt CountryCab des Vereins Landeseisenbahn Lippe e.V. (LEL) greifen, berichtet Technology Review in seiner Online-Ausgabe ("Bahnverkehr autonom wiederbelebt"). Die Idee: Auf einer alten Eingleisstrecke zwischen Lemgo und Extertal in NRW sollen künftig ganz spezielle Züge unterwegs sein – und wenn das klappt, auch in anderen Regionen.

Vorbild Paternoster

Statt auf reguläre Wagen mit Oberleitungs- oder Dieselantrieb zu setzen, sollen es kleine Monocabs sein, die nur eine Schiene benötigen, denn sie verfügen über ein integriertes Gyroskop (Kreiselsensor), das die Fahrzeuge stets aufrecht hält – mittels Kreiselstabilisierung. Die Macher nehmen sich dabei das Paternosterprinzip als Vorbild: Wie in einem ständig umlaufenden Aufzug sind die Monocabs dauernd und auf Zuruf unterwegs. Wer ein Fahrzeug braucht, kann es per App oder Sprachassistentin ("Alexa, hol schon mal den Wagen!") buchen und an kompakten Stationen einsteigen. Große Bahnhöfe braucht es nicht.

24 Stunden am Tag sollen die akkubetriebenen Monocabs auf der Linie fahren – dank Einschienenbenutzung praktischerweise auch beidseitig. Je nach Bedarf können mehr oder weniger Fahrzeuge auf Strecke geschickt werden. Die Demonstrationsanlage wäre, sollte sie tatsächlich umgesetzt werden, rund 30 Kilometer lang. Laut Angaben der Macher vom LEL ist sie für das Projekt grundsätzlich frei und betriebsbereit. Nur noch das notwendige Kleingeld fehlt.

