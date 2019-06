Kosten für Akkupack-Produktion sollen bis 2025 auf 87 Dollar pro kWh sinken

Mitte bis Ende der 2020er Jahre sollen die Kosten für die Produktion von Akkupacks so weit gesunken sein, dass Elektroautos auch in der Anschaffung nicht mehr teurer sind als konventionelle Fahrzeuge. Dies ist eines der zentralen Ergebnisse im jährlichen Electric Vehicle Outlook des Informationsdienstleisters Bloomberg New Energy Finance (BNEF), der jetzt veröffentlicht wurde. Ende 2018 lagen die Kosten pro Kilowattstunde laut BNEF im Schnitt noch bei 176 Dollar, bis 2025 sollen es nur noch 87 Dollar sein. Das berichtet Technology Review online in „Eine Frage des Ladens“.

Dank der niedrigeren Akku-Kosten soll die Elektrifizierung erst richtig in Gang kommen, sagt BNEF voraus. „Wir sehen eine reale Möglichkeit, dass die globalen Verkäufe von konventionellen Personenwagen ihren Höhepunkt bereits überschritten haben“, wird in einer Pressemitteilung Colin McKerracher zitiert, Leiter Advanced Transport bei dem Analysehaus. Womöglich würden sie sich nie mehr richtig erholen, falls nicht das Wachstum bei Elektroautos nachlasse oder ein großes Land wie China bedeutende Konjunkturprogramme für die alte Technologie auflege. Derzeit allerdings sei China stattdessen führend bei Elektromobilität und werde es vorerst wohl auch bleiben.

Als anhaltende Herausforderung für die Verbreitung von Elektroautos nennt BNEF die Ladeinfrastruktur. Zwar habe es 2018 weltweit bereits 630.000 öffentliche Ladepunkte gegeben, doch es gebe noch immer keine Technologie, die das Laden von Elektroautos so schnell mache wie das Betanken von Verbrenner-Fahrzeugen. Aus diesem Grund würden Personen mit der Möglichkeit zum Laden zuhause weitaus schneller auf elektrisches Fahren umsteigen als andere. Wenn diese Einschränkung technisch oder politisch behoben werde, könne die Verbreitung von Elektroautos noch schneller vonstatten gehen als in der aktuellen Studie angenommen.

Mehr dazu bei Technology Review online:

(sma)