Der erste MINT-Jobtag von Technology Review und Heise Medien soll Fachkräfte und Arbeitgeber nach Hannover locken. Am 9. Mai 2017 wird daher das Heise-Verlagshaus zur Plattform für die Jobsuche.

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – das sind die Fachbereiche, die sich hinter der Abkürzung MINT verbergen. Den Arbeitnehmern und Arbeitgebern speziell dieser Bereiche ist der erste MINT-Jobtag am 9. Mai 2017 in Hannover gewidmet. Dazu laden das Magazin Technology Review, Heise Medien und der Partner jobvector in das Verlagshaus ein.

Ausstellende Unternehmen präsentieren ihre aktuellen Stellenangebote sowie Aus- und Weiterbildungsplätze. Im Austausch mit den Firmen können sich die Besucher informieren und Kontakte knüpfen. Es besteht außerdem vor Ort die Möglichkeit, Bewerbungsmappen prüfen zu lassen und kostenlos ein professionelles Bewerbungsfoto machen zu lassen.

Kostenlose c't-Laborführungen und ein Vortragsprogramm bilden den Rahmen des MINT-Jobtags. Die Referenten beschäftigen sich zum Beispiel mit Themen wie "Welcher Job passt zu mir?" oder der Softwareentwicklung für die Zukunftsbranche Gesundheitswesen. Die Keynote halten Florian Kreuzwirth und Christopher Große-Beilage von der Robert Half Personalvermittlung. Sie geben einen Einblick in "Karriere-Kompetenzen in einer digital vernetzten Arbeitswelt" und denken die Automation in der Fabrik weiter zur Automation des Büros. Für Besucher steht eine kostenfreie Registrierung zur Verfügung.

