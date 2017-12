Um das Veröffentlichen von Videos auf Facebook zu vereinfachen, bietet das Unternehmen jetzt eine Sound-Bibliothek mit Musikstücken und Klängen für die Videoproduktion an. Auch neue Werkzeuge für die Produktion von 360-Grad-Videos kündigt Facebook an.

Videos ohne Ton entfalten meist nicht ihre volle Wirkung, doch beim Unterlegen mit Musik ist Vorsicht geboten: Verletzt man Urheberrechte, kann das rechtliche Folgen haben und das Video verschwindet schnell wieder von der Bildfläche. Um das Veröffentlichen von Videos auf Facebook zu erleichtern, stellt das Unternehmen jetzt auf seiner Plattform eine "Facebook Sound Collection" bereit. Diese enthält Musikstücke und Klang-Samples, die für eigene Videos auf Facebook und Instagram kostenlos genutzt werden dürfen.

Facebook will Videoproducer mit einer Sound-Bibliothek mit freien Musikstücken und Klängen unterstützen. (Bild: Facebook)

360-Grad-Videos auf Facebook

Seit der Einführung von 360-Grad-Videos auf Facebook sollen über 250.000 solcher Videos dort veröffentlicht worden sein. Mit neuen Werkzeugen will die Online-Plattform Video-Produzenten künftig noch mehr unterstützen. So soll eine Community-Seite für 360-Grad-Videos Video-Tutorials sammeln und Veranstaltungen ankündigen. Auch ein Kamera-Verleih-Programm in Kooperation mit Blend Media ist vorgesehen. Ob das Programm auch in Deutschland verfügbar sein wird, ist nicht bekannt.

Facebook kündigt darüberhinaus "360 Director" an, eine Seite mit Kreativ-Tools für die Bearbeitung von 360-Grad-Videos auf Facebook. Damit lassen sich beispielsweise Texte und Symbole in Videos einfügen, die Blicke der Zuschauer im Video steuern ("Guide") und das Zoom-Level bearbeiten. Entwürfe kann man speichern und später fertigstellen. Noch sind die Werkzeuge allesamt in der Betaphase.

Facebook hat seine Tools zum Bearbeiten und Hochladen von 360-Grad-Videos weiter verbessert.

(lmd)