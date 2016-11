Die "Free Hour of Code"-Workshops sollen Kindern und ihren Eltern einen Einblick in die App-Entwicklung geben. Apple plant die Kurse in seinen weltweit 487 Stores.

Apple plant wie schon im letzten Jahr kostenlose Programmierkurse für Kinder und Eltern in seinen Läden. Wie das Unternehmen mitteilte, findet die "Free Hour of Code" 2016 vom 5. bis 11. Dezember statt – und zwar in jedem einzelnen der 487 Apple-Läden weltweit.

Der Nachwuchs soll bei den Veranstaltungen leicht verständlich in das Programmieren von Apps eingeführt werden. Apple arbeitet dazu eng mit Code.org zusammen. In diesem Jahr wird unter anderem die neue iPad-App Swift Playgrounds zum Einsatz kommen, mit der auch Einsteiger schnell Swift-Programme schreiben können. Die Anwendung wurde kürzlich mit einer Unterstützung für Klang- und Musikerzeugung erweitert.

Die "Free Hour of Code" gibt es bereits seit 2013. Sie sei ein "Highlight" für Apples Team "und die Familien, die unsere Läden besuchen", so Apple-Retail-Chefin Angela Ahrendts. Um bei den Workshops mitmachen zu können, muss man sich vorher anmelden – das geht derzeit allerdings nur für die amerikanischen Apple-Läden. Die deutsche "Free Hour of Code"-Website dürfte in den nächsten Tagen aktualisiert werden.

