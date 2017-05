Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben ihr kostenloses WLAN-Angebot "BVG Wi-FI" fast fertiggestellt: In 170 Stationen kommt man nun ins Netz.

U-Bahn-Fahrgäste in Berlin kommen nun in fast allen Bahnhöfen unentgeltlich ins Internet. An 170 Stationen gebe es inzwischen das WLAN-Angebot "BVG-Wi-Fi", wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) der Deutschen Presse-Agentur mitteilten. Die Bahnhöfe Bismarckstraße, Schlossstraße und Rathaus Steglitz fehlen noch, weil sie von Grund auf instand gesetzt werden. Sie werden bis Jahresende angeschlossen.

In Spitzenzeiten nutzen nach Unternehmensangaben mehr als 10.000 Nutzer gleichzeitig die drahtlose Internetverbindung, die Tendenz sei steigend. Jedoch gibt es nicht an allen Bahnhöfen die Vollversorgung: 82 Stationen bieten laut BVG flächendeckenden Empfang, etwa auch in Zwischenebenen und in Zugängen. An 88 Bahnhöfen hat man am Bahnsteig Empfang - am besten in der Mitte. In der U-Bahn gibt es noch kein WLAN. (dpa) / (jkj)