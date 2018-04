(Bild: Microsoft)

Die Liste der mit der Xbox One kompatiblen Spiele wächst um weitere 19 Titel – darunter sind Klassiker wie Knights of the Old Republic 2, TES 3: Morrowind und Jade Empire.

Microsoft macht weitere Spiele, die ursprünglich für die originale Xbox erschienen sind, mit der aktuellen Xbox One sowie deren Varianten Xbox One S und Xbox One X kompatibel. Unter den neuen kompatiblen Titeln finden sich einige Klassiker. Gerade Star-Wars-Fans kommen mit Knights of the Old Republic 2, Jedi Academy, Jedi Starfighter, Republic Commando und den ersten beiden Battlefront-Spielen auf ihre Kosten. Der Rollenspiel-Klassiker The Elder Scrolls 3: Morrowind gehört ebenfalls zu den Titeln, die bald auf der Xbox One laufen.

Alle kompatiblen Spiele funktionieren ohne Hürden auf der Xbox One. Besitzer können einfach die originale Disc einlegen und losspielen. Außerdem lassen sich die Titel digital im Microsoft Store kaufen. Die Xbox-Titel laufen ohne grafische Verbesserungen auf der Xbox One.

Die Liste der frisch angekündigten Xbox-Titel für die Xbox One:

Spiele, die am 17. April verfügbar werden:

Blinx: The Time Sweeper

BreakdownConker: Live & Reloaded

The Elder Scrolls III: Morrowind

Hunter: The Reckoning

Jade Empire

Panzer Dragoon Orta

SSX 3

Spiele, die am 26. April verfügbar werden:

Destroy All Humans!

Full Spectrum Warrior

Mercenaries: Playground of Destruction

MX Unleashed

Panzer Elite Action: Fields of Glory

Star Wars Battlefront

Star Wars Battlefront II

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Star Wars Jedi Starfighter

Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords

Star Wars Republic Commando

Eine komplette Übersicht über die kompatiblen Xbox-Spiele gibt es über den Link. (dahe)