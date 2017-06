Uns erreicht immer wieder die Frage, wie Blockchain und Mining bei Bitcoin funktionieren. Im Rahmen eines Schwerpunktes zu Kryptowährungen, beantwortet ein sehr detaillierter Artikel alle Fragen zu diesem Thema.

Schwerpunkt Kryptowährungen Krypto-Geld ist so viel wert wie nie zuvor. Alles was man über Bitcoin, Ethereum und Co wissen muss. Anleitung: Ethereum-Mining Hardware fürs Mining von Bitcoins und Ethereum So funktioniert die Kryptowährung Bitcoin 17. Juni: Blockchain: Vom Enfant terrible zum Fintech-Star 18. Juni: Was das Finanzamt zu Kryptogeld sagt 19. Juni: Bitcoins kaufen: Schritt für Schritt

Kryptowährungen sind im Moment in aller Munde, da der Kurs vieler Währungen sprunghaft steigt. Dabei kommt immer wieder die Frage auf, wie diese Währungen funktionieren – allen voran Bitcoin. Die dem Bitcoin-System zugrundeliegende Blockchain-Technologie kommt schließlich auch bei vielen anderen Coins zum Einsatz.

Dabei handelt es sich bei Bitcoin weniger um eine Währung im traditionellen Sinne, vielmehr stellt das Peer-to-Peer-Netzwerk eine Art globales Rechnungsbuch zur Verfügung, in dem alle Transaktionen unwiderruflich vermerkt werden. Digitale Münzen im eigentlichen Sinne gibt es nicht, nur Transaktionen und eine Rechnungsdifferenz pro Bitcoin-Adresse.

Dieses komplexe System im Detail erklärt ein Artikel aus c't 25/2013, den wir etwas aufgefrischt haben: