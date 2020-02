Kurz informiert

Strenge Auflagen für Videoüberwachung

Der Europäische Datenschutzausschuss hat in seiner Sitzung am Mittwoch in Brüssel mit großer Mehrheit eine Leitlinie zum datenschutzkonformen Einsatz von Videoüberwachung beschlossen. Die Aufsichtsbehörden der EU-Mitgliedsstaaten rücken dabei den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in den Fokus. Da jede Videoüberwachung mit einem Eingriff in die Persönlichkeitsrechte verbunden sei, könne ein rein subjektives Unsicherheitsgefühl noch keine Videoüberwachung rechtfertigen.





IBMs Debattenalgorithmus

IBM Research hat seinen Diskussionsalgorithmus Project Debater deutlich verbessert. Sein aktueller Datenbestand ist größer als der von Wikipedia, berichtet Technology Review in seiner Online-Ausgabe. Im vorigen Jahr demonstrierte IBM die Technik in einer Live-Debatte gegen einen der bekanntesten menschlichen Diskutanten, der viele Preise in Debattierklubs gewonnen hat. Ein solcher Showdown ist zunächst nur ein Proof of Concept der Technik. Nun will IBM aus dem "Spielzeug" ein sinnvoll nutzbares Werkzeug machen.

Amazons starkes Weihnachtsgeschäft

Ein starkes Weihnachtsgeschäft und florierende Cloud-Dienste haben dem Online-Händler Amazon einen glänzenden Jahresabschluss beschert. Im vierten Quartal 2019 kletterte der Gewinn verglichen mit dem Vorjahreswert um rund acht Prozent auf 3,3 Milliarden US-Dollar wie Amazon am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Umsätze wuchsen um 21 Prozent auf 87,4 Milliarden Dollar. Die Aktie setzte nachbörslich zum Höhenflug an. Amazon-Gründer Jeff Bezos, mit einem geschätzten Vermögen von 116 Milliarden Dollar laut Forbes der reichste Mensch der Welt, hatte bereits das beste Weihnachtsgeschäft der Geschichte verkündet.

Spionageangrifff beim Chemiekonzern Lanxess

Wie Recherchen von BR und NDR ergaben, ist das deutsche Chemieunternehmen Lanxess von Hackern angegriffen und ausspioniert worden. Auf Anfrage der Journalisten bestätigte der Konzern die Angriffe. Dabei sei eine Schadsoftware zum Einsatz gekommen, die man in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres im Unternehmensnetz entdeckt habe. Daraufhin seien umgehend Gegenmaßnahmen eingeleitet worden. Den Ergebnissen des Rechercheteams zufolge steckt die Hackergruppe "Winnti" hinter dem Angriff. Diese ist schon seit einigen Jahren aktiv und wird von Experten mit der chinesischen Regierung in Verbindung gebracht.

