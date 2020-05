Kurz informiert: Bundesbank, 4G, Foto-Bug, ILOVEYOU-Wurm

Bundesbank fordert europäisches System für mobiles Bezahlen



Europas Banken sollten sich laut Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz sputen bei der Schaffung eines eigenen Systems für mobiles Bezahlen an der Ladenkasse. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Balz, er wünsche sich angesichts der Konkurrenz aus den USA und China "etwas mehr Tempo" im Bankensektor. Die Corona-Pandemie zeige, wie wichtig "europäische Systemsouveränität" sei, sagte Balz und verwies auf eine europäische Initiative für ein einheitliches Bezahlsystem an der Ladenkasse, im E-Commerce und für Nutzer-zu-Nutzer-Zahlungen. Im Zuge der Corona-Krise werden kontaktlose Bezahlverfahren immer gefragter.

Union kritisiert "Verschleppungstaktik" bei 4G-Versorgung



Die Unionsfraktion im Bundestag hat die Telekommunikationskonzerne wegen Verzögerungen beim Ausbau des jetzigen Mobilfunkstandards 4G scharf kritisiert. "Die Verschleppungstaktik der Mobilfunknetzbetreiber ist unverantwortlich", sagte der stellvertretende Unionsfraktionschef Ulrich Lange der dpa. Eigentlich sollten bis Ende 2019 98 Prozent der deutschen Haushalte mit einer Download-Geschwindigkeit von mindestens 50 MBit pro Sekunde versorgt sein. Für Autobahnen und ICE-Strecken hatte die Bundesnetzagentur eine vollständige Abdeckung vorgegeben. Während Telekom und Vodafone bisher knapp an den Vorgaben scheitern, hat Telefónica nur etwa 80 Prozent der Auflagen erfüllt.

Kurz informiert – auch als Podcast

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

Festplatte voll wegen iPhone-Foto-Bug



Ein offenbar seit fast einem Jahr bestehender Bug in macOS, der zu einer unnötigen Speicherverschwendung beim Importieren von Mobilgeräte-Fotos führt, betrifft mehr Apps als bislang gedacht. Der Fehler war zunächst in Apples Werkzeug "Digitale Bilder" oder "Image Capture" aufgetaucht. Beim Importieren von iPhone- oder iPad-Aufnahmen schreibt das in macOS integrierte Standard-Tool rund 1,5 MByte an Leerdaten in jede Bilddatei. Wie die Macher der App Neofinder nun feststellten, besteht das Problem systemweit. Um den Fehler zu verhindern, muss man in den Einstellungen von iPhone oder iPad das HEIF-Format ganz deaktivieren

Vor 20 Jahren: Ein verliebter Wurm umrundet die Welt



Am 4. Mai 2000 wurde eine folgenschwere E-Mail von Manila nach Singapur geschickt. Mit ihr verbreitete sich der Wurm ILOVEYOU mit rasanter Geschwindigkeit über das Internet. Auf seinem Weg von Ost nach West infizierte er Millionen von Windows-Rechnern und sorgte für einen geschätzten Schaden von 5,5 Milliarden US-Dollar. Zu den Opfern der Liebesattacke zählten große Firmen wie Ford und Merill Lynch, aber auch das britische Parlament und die niedersächsische Landesregierung.

