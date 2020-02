Kurz informiert: Castortransport, Fachkräfte, Facebook F8, Autismus

Hochradioaktiver Müll kommt nach Biblis

Angekettete Aktivisten, Straßenblockaden, blockierte Gleise und ein Großaufgebot der Polizei: Castortransporte sind für die Sicherheitsbehörden in Deutschland immer eine besondere Herausforderung. Der nächste Transport solcher Behälter mit hochradioaktivem Müll könnte unmittelbar bevorstehen. Für sechs Castoren aus der atomaren Wiederaufarbeitungsanlage im britischen Sellafield in das Zwischenlager im südhessischen Biblis gibt es ab dem 1. März eine Transportgenehmigung. Umweltschützer und Atomgegner sehen bei dem Transport und der Zwischenlagerung allerdings Sicherheitslücken. Der Bund für Umwelt und Naturschutz in Hessen präsentierte gleich eine Mängelliste mit 26 Punkten und legte Widerspruch gegen die Transportgenehmigung ein. Eine aufschiebende Wirkung hat dies jedoch nicht.

Deutschland öffnet seinen Arbeitsmarkt für Fachkräfte

Zum Start des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes sind Fachleute vorsichtig optimistisch. "Schon der Name ist ein deutliches Signal, dass wir uns für Fachkräfte aus dem Ausland öffnen", sagte OECD-Migrationsexperte Thomas Liebig der dpa. Er merkte aber auch an: "Es wäre wichtiger, auf Anpassungsfähigkeit und hohe Motivation von Einwandern zu achten als auf formale Qualifikationen." Das sei auch deshalb wichtig, weil der technologische Wandel die Arbeitswelt in Deutschland so stark verändern werde wie in kaum einem anderen Land.

Facebook hat seine Entwicklerkonferenz F8, die vom 5. bis 6. Mai im US-amerikanischen San Jose stattfinden sollte, aufgrund der Gefährdungslage durch das Coronavirus COVID-19 abgesagt. Facebook hat sich zu diesem Schritt entschieden, um die Gesundheit und Sicherheit der Partner, Mitarbeiter und aller, die auf der F8 helfen, zu schützen. Auch wenn die F8 in der bisherigen Form ausfällt, will Facebook doch zumindest Alternativen anbieten. Geplant sind demnach lokale Events, Videos und Live-Streams für die Entwickler-Community, heißt es in Facebooks Developer-Blog.

KI-Hilfe für autistische Kinder

Autismus lässt sich nicht heilen, aber mit intensiven Therapien abmildern. Die allerdings sind teuer und zeitaufwendig, wenn dabei menschliches Personal im Spiel ist, weshalb intensiv an Möglichkeiten geforscht wird, die Betreuung zumindest teilweise Maschinen zu überlassen. Ein Maschinenlern-System, das mittels künstlicher Intelligenz auf die Eigenheiten jedes Patienten eingeht, hat laut einer Studie jetzt gute Ergebnisse gezeigt. Das berichtet Technology Review.

Kurz informiert vom 28.2.20

(igr)