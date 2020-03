Kurz informiert: Cyberangriff, Brno, Bundeswehr, Corona-Tipps

Gut 40 Prozent deutscher Unternehmen erleben Cyberangriffe

In den vergangenen zwölf Monaten haben laut einer Studie 41 Prozent der deutschen Unternehmen mit mehr als zehn Beschäftigten auf mindestens einen Cyberangriff reagieren müssen. In dieser Berechnung seien automatisiert abgewehrte Angriffe wie zum Beispiel von einer Firewall gestoppte Spam-E-Mails nicht enthalten, betonte das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen zur Vorlage der Untersuchung. Dabei war das Phishing, bei dem Angreifer versuchen, zum Beispiel mit Hilfe präparierter E-Mails an Passwörter oder Bankdaten zu kommen, die häufigste Attacke, gefolgt von Ransomware-Angriffen.

Cyberangriff legt tschechisches Krankenhaus lahm



Mitten in der sich ausbreitenden Pandemie des neuartigen Coronavirus haben Hacker den Betrieb der Uniklinik Brno in der Tschechischen Republik vorübergehend lahmgelegt. Das Krankenhaus betreibt unter anderem eines der größten Labore des Landes, in dem Proben auf den neuartigen Erreger getestet werden, schreibt Radio Prag. Dem Krankenhausleiter zufolge wird es Wochen dauern, den vollen Betrieb wiederherzustellen. Entgegen ursprünglicher Berichte waren die Tests auf COVID-19 von der Attacke aber nicht betroffen.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube mehr anzeigen

Pläne für Flugabwehrsystem auf Gebrauchtrechner von eBay



Mitarbeiter der Sicherheitsfirma G Data haben auf einem gebrauchten Laptop aus Bundeswehrbeständen vertrauliche Pläne für ein Flugabwehr-System entdeckt. Laut einem Bericht des Spiegel hatten die Sicherheitsforscher das Gerät für 90 Euro via eBay erworben und waren dann auf eine ungelöschte Festplatte und praktisch nicht geschützte Daten gestoßen. Sie enthielten eine umfassende Dokumentation, des Leichten Flugabwehrsystems "Ozelot“, das auch noch von der Bundeswehr eingesetzt wird. Versuche, Daten zu löschen, seien nicht erkennbar gewesen, erklärte G-Data.

So können Sie den Lockdown nutzen



Fast überall in Deutschland bleiben ab heute die Kitas und Schulen geschlossen. Viele Unternehmen haben ihre Mitarbeiter bereits ins Homeoffice verlagert. Manch einer wartet zuhause in Quarantäne auf sein Corona-Testergebnis. Zudem sind wir alle aufgerufen, unsere Sozialkontakte herunterzufahren. Das bedeutet in den kommenden Wochen: viel Zeit in den eigenen vier Wänden, ohne Freunde und Kollegen – aber gegebenenfalls noch mit Kindern, die bespaßt werden wollen. Wir haben Ideen gesammelt, um der drohenden Langeweile zu entgegnen. Jeden Tag bringt heise online jetzt eine Meldung mit einer bunten Sammlung an interessanten Web-Tipps, Spielen, Software, Streaming-Tipps und mehr.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Kurz informiert vom 16.3.20

(igr)