Kurz informiert: Cybercrime, Apple-Bug, LG Velvet, UFO

Cyberkriminelle spähen Führungskräfte geduldig aus

Viel Ausdauer und eine lukrative Zielgruppe – beides zeichnet die Cyberkriminellen namens Florentiner Bankengruppe aus. Über Man-in-the-Middle-Attacken steigen sie in die Kommunikation von Entscheidungsträgern in Unternehmen ein und zapfen schließlich Geld ab. Zu diesen Ergebnissen kommt Check Point Research, die nach eigenen Angaben Daten über globale Cyberangriffe sammeln und auswerten. Bislang seien drei britische Private-Equity-Gesellschaften in die Falle der Florentiner Bankengruppe getappt, berichtet Check Point Research. Rund 1,2 Millionen Euro konnten die Hacker dabei erbeuten. Da sich die Cyberkriminellen offenbar bereits weiteren Firmen zugewandt haben, ist Vorsicht geboten.

Sicherheitsforscher glauben an aktive Ausnutzung der Lücke in iPhone-Mail



Wurden über eine weiterhin bestehende, schwere Lücke in Apple Mail für iOS und iPadOS von Angreifern Daten abgegriffen oder Geräte übernommen? Sicherheitsexperten, die die Bugs entdeckt haben, behaupten, dass bereits mehrere Angriffe auf Firmen und Einzelpersonen – darunter Manager, Journalisten und VIPs – protokolliert wurden. Apple selbst sieht hingegen keine "direkte Gefahr" und will "keine Beweise" gefunden haben, dass die insgesamt drei Lücken in Apple Mail bereits "gegen Kunden verwendet" worden seien.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

LG zeigt sein neues Spitzen-Smartphone Velvet



LG hat die wichtigsten Daten seines neuen Spitzen-Smartphones Velvet bekanntgegeben. Es soll am 7. Mai vorgestellt werden und eine Woche später in den Handel kommen. Das OLED-Display ist 6,8 Zoll groß. An der Rückseite des LG Velvet sitzen insgesamt drei Kameras. Der Hauptsensor hat 48 Megapixel, von denen jeweils vier zu einem einzelnen Pixel zusammengerechnet werden können – das ermöglicht bessere Fotos bei ungünstigen Lichtbedingungen. Das Handy wird von einem Snapdragon 765 angetrieben, wird mit 8 GByte RAM ausgestattet sein und 128 GByte Speicherplatz bieten.

Pentagon veröffentlicht drei Videos von UFOs



Das US-Verteidigungsministerium hat die Veröffentlichung von drei Videos zugelassen, die von der US-Marine aufgenommen wurden und UFOs zeigen – also unidentifizierte Flugobjekte. Wie es dazu heißt, wurde eine der Aufnahmen im November 2004 gemacht, die beiden anderen stammen vom Januar 2015. Alle drei Videos seien durch nicht autorisierte Veröffentlichungen bereits bekannt gewesen, aber durch ihre offizielle Veröffentlichung bestätigt die Navy nun ihre Echtheit und dürfte Spekulationen über deren Inhalt weiter anheizen. Die erkennbaren Phänomene sind weiterhin nicht identifiziert, erklärt das Pentagon.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(igr)