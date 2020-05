Kurz informiert: Digitalisierung, Notfallpass, Wunderlist, Maker Faire

Corona-Krise wird Digitalisierung im Mittelstand beschleunigen



Die Corona-Krise wird nach Einschätzung der Förderbank KfW einen Digitalisierungsschub in mittelständischen Firmen auslösen. "Viele Unternehmen sind plötzlich zur Digitalisierung gezwungen: Sie probieren Homeoffice und virtuelle Zusammenarbeit aus, etablieren in Zeiten geschlossener Läden und Gaststätten einen digitalen Vertrieb oder ersetzen papierbehaftete Arbeitsprozesse durch digitale", erläuterte Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW-Bankengruppe. Sie geht davon aus, dass vieles davon nach der Krise bleiben und sich verstärken wird. Als besonderes Hemmnis bei der Digitalisierung wird laut des aktuellen KfW-Mittelstandspanels die Umsetzung von Datenschutzvorgaben gesehen oder es mangelt schlicht an entsprechenden IT-Kenntnissen und Fachkräften in den Unternehmen.

iPhone und Apple Watch schicken Gesundheitsinfos an Rettungskräfte



In der kommenden iOS-Version wird eine Sicherheitsfunktion erweitert, die bei medizinischen Notfällen zum Einsatz kommen kann. Wie Entwickler in der jüngsten Beta von iOS 13.5 beziehungsweise watchOS 6.2.5 entdeckt haben, können sowohl das iPhone als auch die Apple Watch auf Wunsch Daten aus der sogenannten Medical ID – auf Deutsch "Notfallpass" genannt – automatisch an Rettungskräfte übermitteln. Der Notfallpass wird dazu mit der Notruf-SOS-Funktion kombiniert.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast.

Wunderlist verabschiedet sich, Microsoft lockt mit To Do



Ab heute nimmt Wunderlist endgültig von seinen Nutzern Abschied: Microsoft hatte die Organisations-App 2015 für geschätzt bis zu 200 Millionen US-Dollar gekauft und auch die Entwickler 6Wunderkinder übernommen. Ersetzen soll es nun To Do, hinter dem dasselbe Team steckt und das Ende 2019 kurz vor der finalen Abkündigung von Wunderlist in einer deutlich ausgebauten Version neu erschien. Nutzer können noch bis zum 30. Juni ihre Aufgaben in To Do importieren. Alternativ können sie ihre Daten als .zip-Datei exportieren.

Die erste virtuelle Maker Faire kommt



Deutschlands älteste Maker Faire muss aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie und unklaren Entwicklung in diesem Jahr ausfallen. Eigentlich sollte die Maker Faire Hannover im September wie gewohnt im Congress Centrum stattfinden – der nächste Termin ist nun der 11. und 12. September 2021. Am 23. Mai gibt es dafür die erste weltweite, virtuelle Maker Faire, die die Ideen der Maker-Community zur Pandemie in den Vordergrund stellt. Der Call for Makers läuft – alle Infos gibt es unter maker-faire.de.

(igr)