Kurz informiert: Gaia-X, eGK, Firefox-/Tor-Browser, Trump

Französische und deutsche Firmen planen gemeinsame Organisation für Gaia-X



Das von Deutschland und Frankreich vorangetriebene Projekt Gaia-X eines europäischen Daten-Ökosystems soll inhaltlich und organisatorisch erweitert werden. Dazu wollen 22 Unternehmen aus Deutschland und Frankreich eine internationale, nicht-gewinnorientierte Organisation gründen, teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. Gaia-X war im Oktober 2019 auf dem Digital-Gipfel vorgestellt worden. In ersten Überlegungen ging es darum, in Europa nicht alternativlos auf die großen IT-Konzerne aus den USA und China angewiesen zu sein. Aktuell sind rund 300 Unternehmen und Organisationen eingebunden, vom Start-Up über den Mittelständler bis hin zum Großkonzern.

Elektronische Gesundheitskarte: Reparatur des Stammdatendienstes beginnt



Zur Zeit können in vielen Praxen die Daten der elektronischen Gesundheitskarte beim Einstecken in das Lesegerät nicht mit den Stammdaten der Krankenkassen abgeglichen werden. Die Störung im System wurde nach Angaben der Gematik durch einen "Konfigurationsfehler in der zentralen Telematikinfrastruktur" verursacht. Nun sind die IT-Dienstleister gefragt, die in Arzt- und Zahnarztpraxen die Praxisverwaltungssysteme und die installierten Kartenlesegeräte und Konnektoren betreuen. Sie sollen mit einer Download-Datei bei der Reparatur unterstützt werden. Über die weiteren aktuellen Entwicklungen will die Gematik via Twitter informieren.

Firefox und Tor Browser könnten private Schlüssel leaken



Wer mit Firefox, Firefox ESR oder dem anonymisierenden Tor Browser im Internet surft, sollte diese zeitnah aktualisieren. Die Entwickler haben in aktuellen Versionen mehrere Sicherheitslücken geschlossen. Das Angriffsrisiko gilt als "hoch". Klappen Attacken, könnten Angreifer die Browser abstürzen lassen oder sogar Schadcode ausführen. Durch das erfolgreiche Ausnutzen einer Sicherheitslücke in der Open-Source-Krypto-Bibliothek Network Security Services könnten Angreifer Zugriff auf private Schlüssel bekommen.

NGO klagt wegen Trump-Verfügung gegen Faktencheck

Die US-amerikanische Nicht-Regierungsorganisation Center for Democracy & Technology hat gegen eine Verfügung, mit der US-Präsident Donald Trump den Handlungsspielraum von Twitter und anderen Plattformen einschränken will, Klage eingereicht. Die “Executive Order on Preventing Online Censorship” verstoße gegen den ersten Zusatzartikel zur US-Verfassung, der Redefreiheit garantiere, argumentierte die CDT. Der Präsident fordert eine Neuregelung des Gesetzes, laut dem Online-Dienste nicht für von Nutzern veröffentlichte Inhalte haftbar gemacht werden und zugleich die Freiheit haben, gegen bestimmte Inhalte oder Nutzer vorzugehen.

