Kurz informiert: Google, Apple, Edge, GitHub

Google will Werbe-Cookies abschaffen

Google will die Unterstützung für eine der gegenwärtig wichtigsten Techniken zur Werbeauslieferung beendenl Googles eigener Browser Chrome soll in zwei Jahren Third Party Cookies schon nicht mehr unterstützen. Was künftig an die Stelle der Cookies treten könnte, ist dabei noch unklar. Google will als größter Werbekonzern der Welt keineswegs das Werbegeschäft an sich gefährden. Das Unternehmen sucht den Ausgleich zwischen Nutzern, Seitenbetreibern und den Werbekunden.

Trump macht Druck auf Apple



Im Konflikt um die Verschlüsselung von Smartphones und Zugriffsmöglichkeiten für Ermittlungsbehörden hat US-Präsident Donald Trump den Druck auf Apple erhöht. Trump schrieb auf Twitter, seine Regierung helfe Apple in Handelsfragen und anderen Belangen "die ganze Zeit". Dennoch weigere sich der Konzern, Behörden den Zugang zu verschlüsselten Telefonen zu ermöglichen. Apple entgegnete, dass es keine Hintertür nur für die Guten geben könne. Außerdem hätten Ermittler heute schon Zugang zu mehr Daten als je zuvor.

Der neue Edge-Browser mit Chromium ist da

Der neue Chromium-basierte Edge-Browser ist da: Mit Veröffentlichung des Updates hat Microsoft die Beta-Phase beendet und stellt den neuen Edge-Browser allen Nutzern von Windows 10 ab Version 1803 zur Verfügung. Verteilt wird er über die Windows-Update-Funktion, der Browser soll künftig alle sechs Wochen aktualisiert werden. Der Umstieg von der EdgeHTML-Engine zu Chromiums freier Rendering-Engine Blink soll Performance und Web-Kompatibilität des Browsers erhöhen.

Android App von GitHub als Beta verfügbar

Die Softwareentwicklungsplattform GitHub hat die Android-Version ihrer App im Rahmen eines Beta-Programms veröffentlicht. Die iOS-Version der App wurde bereits auf der GitHub Universe im Herbst 2019 herausgegeben. Mit der neuen App will GitHub es Entwicklern erleichtern, die meisten Aufgaben auch von unterwegs zu erledigen. Wer Teil der Beta sein möchte, muss sich beeilen. Laut GitHubs Ankündigung sind die Plätze vorerst begrenzt, werden aber mit der Zeit mehr.

