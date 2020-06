Kurz informiert: Lübke, Kfz-Steuer, Mars Rover, Snapchat

Mordfall Walter Lübcke: Bundesweite Durchsuchungen wegen Internet-Hetze



Wegen Internet-Hetze gegen den ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke sind Polizei und Staatsanwaltschaft gegen 40 Beschuldigte vorgegangen. Durchsuchungen und Vernehmungen habe es in zwölf Bundesländern gegen Personen gegeben, die verdächtigt werden, sich in verschiedenen sozialen Netzwerken strafrechtlich relevant gegen Lübcke geäußert zu haben, teilte das Hessische Landeskriminalamt mit. Gegen sie wird wegen der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten, der Billigung von Straftaten und des Verunglimpfens des Andenkens Verstorbener ermittelt. Lübcke, der sich engagiert für Flüchtlinge eingesetzt hatte, war in der Nacht zum 2. Juni 2019 auf der Terrasse seines Wohnhauses im Kreis Kassel mit einem Kopfschuss getötet worden.

Kfz bald "hauptsächlich" nach Verbrauch besteuert



Die schwarz-rote Koalition will für neue Autos mit hohem Spritverbrauch eine höhere Kfz-Steuer ansetzen und so den Umstieg auf weniger klimaschädliche Pkw fördern. Ab 2021 solle die Bemessungsgrundlage für die Kfz-Steuer bei Neuzulassungen „hauptsächlich” der CO₂-Ausstoß sein, heißt es in dem Kompromiss zu den Konjunkturhilfen in der Krise durch die Covid-19-Pandemie, auf den sich Union und SPD einigten. Oberhalb der Marke von 95 Gramm CO₂ pro Kilometer solle die Steuer stufenweise angehoben werden.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

Mars-Rover Perseverance soll am 17. Juli starten



Der Mars-Rover Perseverance soll am 17. Juli von Cape Canaveral starten. Das hat die US-Raumfahrtagentur NASA nun bekannt gegeben. Perseverance – auf Deutsch "Beharrlichkeit" – basiert technisch auf dem erfolgreichen Vorgänger Curiosity, der seit mehr als sieben Jahren auf dem Mars unterwegs ist. Er soll erkunden, ob es auf dem Mars Leben gegeben hat. Der Rover hat auch den Mini-Hubschrauber Ingenuity an Bord.Die NASA-Wissenschaftler erhoffen sich davon eine Vogelperspektive auf den Mars. Falls der Start Mitte Juli nicht klappen sollte, bliebe dem Rover ein Fenster von etwa drei Wochen für weitere Versuche, damit er dann wie geplant im Februar 2021 auf dem Mars landen kann.

Trumps Beiträge werden aus dem "Discover"-Bereich von Snapchat entfernt



Snapchat wird Beiträge von US-Präsident Donald Trump künftig weniger prominent platzieren. Sein Profil komme nicht mehr im hauseigenen "Discover"-Bereich mit vom Unternehmen ausgewählten Inhalten vor, erklärten die Betreiber der App. Dort sind unter anderem Medieninhalte und News zu finden. "Wir werden kein Verstärker für Stimmen sein, die rassistische Gewalt und Ungerechtigkeit anfachen, indem wir ihnen kostenlose Werbung bei Discover geben", erklärte Snapchat.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(igr)