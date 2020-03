Kurz informiert: Luftverschmutzung, Kinderschutz, E-Learning, Disney+

EU-Länder unterstützen strengere Vorschriften gegen Luftverschmutzung

Der EU-Rat hat Schlussfolgerungen der EU-Kommission zum Kampf gegen die Luftverschmutzung angenommen. Dies geht aus einem Beschluss der Umweltminister der 27 EU-Staaten hervor. Demnach hätten die Ergebnisse der Eignungsprüfung der bisherigen Luftqualitätsrichtlinien gezeigt, dass sich die Luftqualität in den EU-Ländern wesentlich verbessert hätte. Die Länder unterstützen die Initiative der Kommission, die bisher getroffenen Maßnahmen zu verschärfen. Die Luftverschmutzung ist jedoch weiterhin die "wichtigste umweltbedingte Ursache für Gesundheitsprobleme in der EU", heißt es in einer Mitteilung des Rates.

Google & Co. wollen Kinderpornografie stärker bekämpfen

Die Regierungen der USA, Australiens, Kanada, Neuseelands und des Vereinigten Königreiches haben sich mit führenden Technologieunternehmen wie Google und Facebook auf freiwillige Regeln zur Bekämpfung von Kinderpornografie verständigt. Die elf Regeln zielen unter anderem darauf ab, die Verbreitung von Kinderpornografie zu verhindern, einschlägige Ergebnisse bei Online-Suchen auszuschließen und Live-Streaming von Missbrauch zu verhindern. Die Unternehmen verpflichten sich demnach auch, regelmäßig Daten zu ihren Bemühungen im Kampf gegen Kinderpornografie zu veröffentlichen.

E-Learning-Boom in China

China hat ein landesweites E-Learning-Projekt aufgesetzt, damit Schüler auch in Zeiten der Coronavirus-Krise Bildung erfahren können. Das Cloud-Vorhaben wird von zahlreichen großen Unternehmen unterstützt, berichtet Technology Review. Sie liefern für die E-Learning-Cloud insgesamt 90 Terabyte an Bandbreite und lagern die Daten auf 7000 eigens eingerichteten Servern. Damit soll es möglich sein, dass 50 Millionen Schüler gleichzeitig auf Inhalte zugreifen können. Parallel zu dem Cloud-Projekt werden Unterrichtsstunden für Grundschulkinder über das Staatsfernsehen gesendet.

Disney+ veröffentlicht Titelliste zum Deutschlandstart



Disney hat offiziell bekannt gegeben, was ab dem 24. März auf seinem Flatrate-Videostreamingdienst Disney+ hierzulande abrufbar sein wird. Laut Medienkonzern umfasst das Angebot ab dem Start über 500 Filme, mehr als 350 Serien und 25 exklusive Disney+ Originals. Zum Startaufgebot gehören alle 30 Staffeln der Kult-Animationsserie "Die Simpsons" sowie die Star Wars Episoden 1 bis 8, "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" soll im Sommer folgen. Disney kündigte zudem eine große Auswahl an Marvel-Filmen und -Serien an.

